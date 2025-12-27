Ήρθε το πρώτο mini bonus για τους υγειονομικούς του ΕΣΥ – Πόσα κερδίζουν από τη μείωση της παρακράτησης φόρου

Ειδικότερα πρόκειται για την πρώτη παρέμβαση που προήλθε από τη μείωση της παρακράτησης φόρου.

Ξεκίνησε η μείωση της παρακράτησης φόρου στους μισθούς περίπου 400.000 δημοσίων υπαλλήλων, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι υγειονομικοί. Οι αποδοχές τους εμφάνισαν μία μικρή αύξηση για τον Ιανουάριο του 2026, αφού ευνοήθηκαν από τη νέα ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ. Να σημειωθεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι προπληρώνονται για τον επόμενο μήνα.

Ειδικότερα πρόκειται για την πρώτη παρέμβαση που προήλθε από τη μείωση της παρακράτησης φόρου, με το όφελος να διαμορφώνεται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών.

Έτσι πιο κερδισμένοι είναι όσοι έχουν 2 και 3 παιδιά ή είναι πολύτεκνοι.

Για παράδειγμα, ένας γιατρός του ΕΣΥ με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα διαπιστώσει μείωση φόρου 300 ευρώ χωρίς παιδιά, 600 ευρώ με ένα παιδί, 900 ευρώ με δύο παιδιά, 1.700 ευρώ με τρία παιδιά και 3.180 ευρώ με τέσσερα παιδιά.

Ανάλογα με τις αποδοχές και τα προστατευόμενα μέλη, πολλοί υγειονομικοί είδαν από 100 έως και 150 ευρώ περισσότερα στους λογαριασμούς τους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δεδομένου ότι διανύουμε και μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, σχεδιάζει και δεύτερη παρέμβαση με αυξήσεις στις αποδοχές τους. Το δεύτερο σκέλος του πακέτου αφορά στην οριζόντια αύξηση αποδοχών, η οποία θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο του 2026.

Ο προϋπολογισμός για αυτήν την αύξηση ανέρχεται σε 572 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό του 2025. Με βάση τα στοιχεία, η μέση καθαρή αύξηση για τους δημοσίους υπαλλήλους εκτιμάται περίπου στα +60 ευρώ τον μήνα, σε σύγκριση με τα +30 ευρώ που είχαν λάβει το 2025.

Υπό το πρίσμα αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.

Πρόκειται για άλλο ένα bonus που θα δοθεί μέσα στο 2026 και κατά το υπουργείο υγείας, η ρύθμιση αυτή θα δώσει ένα σημαντικό κίνητρο στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ώστε να υπηρετήσει σε απομακρυσμένες περιοχές.

Βέβαια οι αποδοχές των υγειονομικών στη χώρα μας είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, γεγονός που αποτρέπει πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές από το να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πηγή: ethnos.gr

