Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια

Είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό τους.

Χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη. Ανάμεσα τους βρέθηκε και μία γυναίκα η οποία ήταν μαζί τους, σύντροφος κατά τις πρώτες πληροφορίες, του ενός εκ των ορειβατών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι πολύ δύσκολες, με σχεδόν μηδενική ορατότητα και το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα. Γεγονός που καθιστά αδύνατή την ανάσυρσή τους άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, οι έρευνες δεν είχαν αίσιο τέλος.

Οι ορειβάτες αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (25/12) από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Πηγή: ethnos.gr