Κυψέλη: Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε το ύποπτο αντικείμενο

Λόγω των μέτρων ασφαλείας και των ερευνών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Με ελεγχόμενη έκρηξη προχώρησε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στην εξουδετέρωση ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε νωρίτερα στην Κυψέλη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σήμανε συναγερμός στις Αρχές όπου προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Αναφή, λόγω διενέργειας ελέγχου από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι οδηγοί κλήθηκαν να ακολουθήσουν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Λίγο αργότερα η αστυνομία αποφάσισε να κλείσει και η Πατησίων.

Πηγή: ethnos.gr