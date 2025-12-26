Δίωρη χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Intercity 56

Το τρένο ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες έμειναν στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να έχουν ούτε σήμα στα κινητά τους

Χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 56 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη .

Η αμαξοστοιχία έφτασε αρχικά με δεκάλεπτη καθυστέρηση στο Λιανοκλάδι στις 20:20’. Αναχώρησε στις 20:40’ για Λάρισα - Θεσσαλονίκη, όμως, σύμφωνα με το lamiareport.gr, 10 λεπτά μετά την αναχώρησή της από το σταθμό, ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες έμειναν στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να έχουν ούτε σήμα στα κινητά τους.

Με αρκετή καθυστέρηση οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε να διορθωθεί στο σημείο. Ωστόσο μετά από μία περίπου ώρα ενημερώθηκαν ότι θα ερχόταν άλλη μηχανή για να τους γυρίσει Λιανοκλάδι.

Αυτό έγινε μετά τις 10:00’ το βράδυ, όπου και τοποθετήθηκε νέα μηχανή στο τραίνο. Κάπως έτσι οι επιβάτες έφυγαν για τους προορισμούς τους στις 22:20’, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα βρισκόντουσαν στη Θεσσαλονίκη στις 23:10’.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στις 21:18 κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία προς το Λειανοκλάδι και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με 131 λεπτά καθυστέρηση από το Λειανοκλάδι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους 318 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του συμβάντος και του δρομολογίου.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί θερμά το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

Πηγή: newsbomb.gr