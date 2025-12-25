Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, στην Αττική Οδό, με έναν διανομέα να χάνει τη ζωή του.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν διανομέα φαγητού σημειώθηκε αργά το απόγευμα των Χριστουγέννων (25/12) στην Αττική Οδό, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 19:00, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο διανομέας συγκρούστηκε με ΙΧ, στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην έξοδο για Μαρκόπουλο, στο ύψος του Χαλανδρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο και διαπίστωσε ότι ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και του έγινε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής.

Πηγή: news247.gr