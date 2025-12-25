Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι Αρχές ανήμερα των Χριστουγέννων, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναμένεται να εξετάσουν όλες τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε διάσταση, με τον ίδιο να μεταβαίνει στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, ωστόσο είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», ανέφερε ο ίδιος στο MEGA.

Πηγή: ethnos.gr