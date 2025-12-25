Τέμπη: Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train

«Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς».

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εορταστική πρωτοβουλία της Hellenic Train να κυκλοφορήσει μια ευχετήρια κάρτα με το σύνθημα: «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε». Το μήνυμα σχολιάστηκε με ιδιαίτερη πικρία και οργή από τον Νίκο Πλακιά, ο οποίος έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού».

Παράλληλα, θέλησε να υπογραμμίσει την τραγική ειρωνεία του μηνύματος σε συνάρτηση με την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε:

«Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους.

Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού .

Ενα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025 .

Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε !!!

Ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .

Δηλαδή !!! έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς !!!».

Πηγή: ethnos.gr