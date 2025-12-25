Εκνευρίστηκε ξανά η Καλλιμάνη στη σκηνή, έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο (vid)

Με ένα ακόμα αμήχανο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη η Ιουλία Καλλιμάνη, δύο μήνες μετά τη χυδαία μαντινάδα που δέχτηκε, ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Αυτή τη φορά η τραγουδίστρια ερμήνευε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη, ενώ ένας πελάτης του νυχτερινού κέντρου εκτόξευε συνεχώς λουλούδια προς το μέρος της. Αυτό που την εκνεύρισε ωστόσο ήταν το γεγονός ότι τα λουλούδια συνοδεύτηκαν από ποσότητα νερού.



Αφού σκούπισε το πρόσωπό της, η Ιούλια Καλλιμάνη πλησίασε τον συγκεκριμένο θαμώνα και του ζήτησε εξηγήσεις για την αγενή συμπεριφορά του, ενώ φεύγοντας έβρισε μη δίνοντας συνέχεια στο περιστατικό και συνεχίζοντας την ερμηνεία της.



Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκομένους, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.



Δείτε το βίντεο:





Η χυδαία μαντινάδα που είχε ακούσει η Ιουλία Καλλιμάνη από θαμώνα και η αντίδρασή της

Τον περασμένο Οκτώβριο είχε προηγηθεί ένα ακόμα περιστατικό που είχε προκαλέσει τον έντονο εκνευρισμό της Ιουλίας Καλλιμάνη. Η τραγουδίστρια βρισκόταν πάνω στη σκηνή, όταν ένας θαμώνας της απηύθυνε μια χυδαία μαντινάδα.



Η Ιουλία Καλλιμάνη, που συνηθίζει να δίνει το μικρόφωνο για μαντινάδες, προσέγγισε έναν πελάτη του κέντρου, ο οποίος προκάλεσε την αντίδρασή της. «Και σε παίρνουν π*** κ*** σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», είχε ακουστεί να της λέει. Η ίδια είχε απαντήσει αμέσως χωρίς δισταγμό.



«Εμένα βρε μαλ*** βρήκες τώρα; Βρε δε γα**** λέω εγώ από κώ**. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ*** είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια», είχε πει με τη σειρά της, συνεχίζοντας ακάθεκτη το πρόγραμμά της.

Πηγή: protothema.gr