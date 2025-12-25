Αγρότες: «Ανακωχή» για τα Χριστούγεννα και μετά στη «μάχη» - Βολές κατά κυβέρνησης και Τροχαίας για το μπάχαλο στο εθνικό οδικό δίκτυο

Οι αγρότες δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στον αγώνα τους και μετά τις γιορτές αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Το ενδεχόμενο τα μπλόκα να μείνουν ανοιχτά μέχρι και την Κυριακή, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν κατά την επιστροφή τους στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, θα εξετάσουν, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ τους μεθαύριο, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οι επικεφαλής των αγροτών.

Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση που έλαβαν εκπρόσωποι απ΄ όλα τα μπλόκα, κατά τη διάρκεια της παναγροτικής σύσκεψης πριν από λίγες μέρες στον Λευκώνα Σερρών, τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα θα άνοιγαν, όπως και έγινε, το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου και επρόκειτο να κλείσουν το βράδυ της Παρασκευής 26 του μήνα. Ωστόσο, πλέον φαντάζει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο οι αγρότες να κλείσουν και πάλι το οδικό δίκτυο το βράδυ της Κυριακής 28 του μήνα.

Τα παραπάνω ανέφερε στο ethnos.gr το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, σημειώνοντας ότι αντίστοιχη απόφαση αναμένεται να ληφθεί και για την Πρωτοχρονιά.

«Ο κόσμος στηρίζει τον αγώνα μας και στόχος μας είναι να ταλαιπωρηθεί, όσο γίνεται λιγότερο. Η κυβέρνηση προσπάθησε να στρέψει τον κόσμο εναντίον των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο κόσμος γνωρίζει ότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά ολόκληρη την κοινωνία, αφού διακυβεύεται το μέλλον της χώρας μας. Αν καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας, δεν θα έχουμε να φάμε», τονίζει στο ethnos.gr ο κ. Τζέλλας.

Βολές σε κυβέρνηση, Τροχαία και διαχειρίστριες εταιρίες των εθνικών οδών

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας εξαπολύει βολές εναντίον της κυβέρνησης, της Τροχαίας και των διαχειριστριών εταιριών των εθνικών οδών για το τεράστιο κυκλοφοριακό μπάχαλο που σημειώθηκε κυρίως το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης κατά την έξοδο των εκδρομέων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αγρότες άνοιξαν τους δρόμους, δίνοντας για τα αυτοκίνητα 1-1,5 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν τους εκδρομείς, ωστόσο, η Τροχαία, λειτουργώντας υπό τις εντολές της κυβέρνησης και των διαχειριστριών εταιριών, έκλεισε τις εθνικές οδούς και κατηύθυνε τα αυτοκίνητα από παρακαμπτήριους δρόμους.

«Να αναφέρω, ως παράδειγμα, τον Ε65 που βρισκόμαστε εμείς. Μετακινήσαμε τα τρακτέρ μας στην άκρη, και αφήσαμε 1-1,5 λωρίδες ανά κατεύθυνση, για να περάσουν τα αυτοκίνητα, όμως, η Τροχαία, εκτελώντας τις εντολές της διαχειρίστριας εταιρείας του δρόμου, δεν άφηνε τα οχήματα να διέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο και τους έστελνε στην παρακαμπτήριο. Μπορεί να μην κάνουν οι οδηγοί από την παρακαμπτήριο κάποιον τεράστιο κύκλο, όμως, για ποιο λόγο να χάσουν έστω και κάποια λεπτά και να ταλαιπωρηθούν περισσότερο; Μάλιστα, ο κόσμος πλήρωνε στα διόδια και αμέσως μετά τον έστελναν από την παρακαμπτήριο. Για ποιο λόγο να πληρώσουν οι οδηγοί; Δεν είδα καμία ευαισθησία, ώστε να παρέμβει κάποιος εισαγγελέας, αφού ο κόσμος πλήρωνε στα διόδια αλλά χρησιμοποιούσε την παρακαμπτήριο. Όμως, όταν εμείς ανοίξαμε τα διόδια, για να περάσει ο κόσμος, αμέσως σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος συναδέλφων. Σε όλα τα μπλόκα, όπως πληροφορήθηκα από τους συναδέλφους, δόθηκε 1-1.5 λωρίδα ανά κατεύθυνση, για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, όμως, η αστυνομία σταματούσε τα αυτοκίνητα, εκτελώντας οδηγίες της κυβέρνησης», τονίζει ο κ. Τζέλλας.

Κατά τον ίδιο, ήταν αδιανόητο να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, από τη στιγμή που, για παράδειγμα, στην 500 χιλιομέτρων διαδρομή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, το σύνολο των μπλόκων με τα τρακτέρ στην άκρη δεν καταλάμβανε περισσότερα από συνολικά πέντε χιλιόμετρα.

Από το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη στο οδικό δίκτυο της χώρας, αφού οι αγρότες στα μπλόκα παραχώρησαν στην κυκλοφορία περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση, με την αστυνομία να δίνει το «πράσινο φως», για να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί το εθνικό δίκτυο.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Κατά τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, οι αγρότες δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στον αγώνα τους και μετά τις γιορτές αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η μορφή τους θα αποφασιστεί από τα κατά τόπους μπλόκα αλλά και μέσω επικοινωνιών μεταξύ των μελών της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Η κυβέρνηση μας καλεί σε διάλογο μόνο για τα προσχήματα. Εμείς δεν λέμε όχι στο διάλογο, αρκεί αυτός να μην είναι προσχηματικός και να έχει ως στόχο να βρεθούν λύσεις. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας την προκαλεί η ίδια η κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να βρεθεί λύση», υπογραμμίζει ο κ. Τζέλλας.

Πηγή: ethnos.gr