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Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Χριστούγεννα: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ

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Με μια φωτογραφία της στην είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τις ευχές της για τα φετινά Χριστούγεννα.

Στο μήνυμά της η Αμερικανίδα πρέσβης στέλνει τις «εγκάρδιες ευχές για χαρούμενες γιορτές» και κλείνει με την ευχή «ο Θεός Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας.

 

Όλο το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας.

 

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Πηγή: protothema.gr
Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Χριστούγεννα: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ