Χριστούγεννα στους δρόμους θα κάνουν οι αγρότες - Τα «όχι» και τα «ναι» της κυβέρνησης

Αγεφύρωτη παραμένει η απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αγρότες, που δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στους δρόμους.

Αγεφύρωτη παραμένει η απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αγρότες, που δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στους δρόμους. Χθες (23/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο υπογράμμισε πως «αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδος εις βάρος των υπολοίπων».

Ουσιαστικά από το Μαξίμου θέλουν να εκπέμψουν σήμα πως λένε «ναι» στον διάλογο αλλά λένε «όχι» σε μαξιμαλιστικές θέσεις και κινήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία. Την ίδια στιγμή οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο και ζητούν να γίνουν δεκτά συγκεκριμένα αιτήματά τους, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω.

Από την κυβέρνηση ποντάρουν στην ολοκλήρωση μίας σειρά πληρωμών και σημειώνουν πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές, ύψους συνολικά 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα λένε πως είναι στο χέρι των αγροτών να καταλάβουν ότι με αυτόν τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις, ταλαιπωρούν την κοινωνία και στο τέλος της ημέρας βγαίνουν όλοι χαμένοι, και οι ίδιοι.

Όσον αφορά στη μετακίνηση των εκδρομέων χθες έγινε μετ/ εμποδίων και υπήρχε επικοινωνία των αγροτών στα μπλόκα με την αστυνομία για να γίνουν περαιτέρω κινήσεις και να διευκολυνθεί η έξοδος σήμερα. Από τη μία πλευρά οι αγρότες υπογράμμιζαν πως σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου είχαν κάνει στην άκρη τα τρακτέρ για να μετακινηθούν οι εκδρομές αλλά από την άλλη υπήρχαν περιπτώσεις που η τροχαία δεν έδινε πράσινο φως για κυκλοφορία μέσα στα μπλόκα (και κάνοντας αναφορά σε λόγους ασφαλείας ζητούσε να ανοίξουν περισσότερες λωρίδες).

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «τώρα νομίζω ότι έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, που προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στις τοπικές αγορές, που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, στους χειμερινούς προορισμούς, που περιμένουν αυτές τις ημέρες για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους τζίρους τους, αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια». Σημείωσε δε πως «όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κ. Υπουργέ, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Πώς απαντά στα αιτήματα των αγροτών η κυβέρνηση

Αυτό που σημειώνεται από το Μαξίμου είναι πως από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά και υπό επεξεργασία ή συζήτηση βρίσκονται 4 αιτήματα. Ωστόσο 7 αιτήματα (όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές ή η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας) δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά

«Θα συζητάμε όπου χρειάζεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπεύδουμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Αλλά, το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Τόνισε πως « οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Το επόμενο διάστημα στόχος της κυβέρνησης είναι να συσταθεί μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή, η οποία θα εξετάσει τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα και θα καταλήξει σε ένα πόρισμα το οποίο να μπορεί να είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα.

Τι συζητήθηκε στο χθεσινό υπουργικό

Το αγροτικό κυριαρχεί στην επικαιρότητα, ωστόσο παράλληλα από την κυβέρνηση θέλουν να δείξουν πως δεν έχουν κατεβάσει ταχύτητα και μια σειρά από προεκλογικές υποσχέσεις θα γίνουν πράξη. Στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο τονίστηκε πως στον σχεδιασμό βρίσκονται 60 σημαντικές μεταρρυθμίσεις και 40 εμβληματικά έργα και επενδύσεις που θα παραδοθούν και παρουσιάστηκε το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026.

Ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στο πεδίο της οικονομίας, υπογραμμίζοντας πως «η πολιτική μας επιλογή είναι πάντα να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των πολλών, αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως «ανάχωμα» στην ακρίβεια». Παράλληλα τόνισε πως «οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, ασχέτως αν μπορεί να συναντούν κάποια εμπόδια στην αρχή της υλοποίησής τους» και προσέθεσε πως «είμαι πολύ αισιόδοξος και για τις μάχες οι οποίες μας περιμένουν το 2026, και στο στεγαστικό και στη συνεχιζόμενη μάχη με το «βαθύ κράτος» και στα θέματα του κόστους ζωής, αρκεί εμείς να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας».

Ουσιαστικά από την κυβέρνηση θέλουν να ρίξουν το βάρος στο πεδίο της οικονομίας και εστιάζουν σε μια σειρά κινήσεων που ήδη έχουν δρομολογηθεί (όπως το πλέγμα μέτρων για τους συνταξιούχους) ή πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα (π.χ. η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο). Παράλληλα όμως στόχος είναι να δοθεί έμφαση σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών (π.χ. μεταφορές, στεγαστικό κ.α.), στην ολοκλήρωση μίας σειράς έργων αλλά και σε θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2026 (Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, αναδιοργάνωση των πολεοδομιών με την οριστική ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη κ.α.).

Πηγή: ethnos.gr