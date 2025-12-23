Κολωνάκι: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια καταστήματος που πουλούσε «μαϊμού» - προϊόντα

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 65χρονης μετά και από τη συνδρομή πραγματογνώμονα.

Μια 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος λιανικού εμπορίου στο Κολωνάκι συνελήφθη την Κυριακή (21/12) από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών.

Η γυναίκα διέθετε προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια.

Σε βάρος της 65χρονης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα λιανικού εμπορίου στην περιοχή του Κολωνακίου, το οποίο διέθετε προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια, αστυνομικοί της Υπηρεσίας, με τη συνδρομή πραγματογνώμονα, εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (21/12) την κατηγορούμενη και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά της.

Μετά από έρευνα στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα απομιμητικά προϊόντα όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ethnos.gr