Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια – Σοβαρά τραυματισμένος ο συντηρητής που βρισκόταν μέσα

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν το ασανσέρ για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσε ενώ μέσα ήταν ένας άνδρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όλα συνέβησαν σε σούπερ μάρκετ στην οδό Θεοδάμαντος στα Ιλίσια με τον άτυχο άνδρα να ζει εφιαλτικές στιγμές μέσα στο ασανσέρ την ώρα της πτώσης, το μεσημέρι της Τρίτης 23.12.2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο άνδρας που βρισκόταν μέσα ήταν ο συντηρητής, ενώ στην αρχή υπήρχαν φόβοι για δύο άτομα.

Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική, έτσι ώστε να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από τον ανελκυστήρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, παράλληλα μία γυναίκα στην Καλλιθέα απεγκλωβίστηκε από ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Το πλήθος ήταν σοκαρισμένο από το ατύχημα που συνέβη μπροστά στα μάτια του, με τον άνδρα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.