«Έξυπνες» κάμερες: Φόβος και τρόμος για τους παραβάτες αλλά και για τα... παράνομα ζευγαράκια

Σε έναν αδιάκοπο έλεγχο των κεντρικών οδικών αρτηριών της πρωτεύουσας εξελίσσεται η λειτουργία των νέων «έξυπνων» καμερών της Τροχαίας, οι οποίες λειτουργούν πλέον ως αλάνθαστοι ψηφιακοί τροχονόμοι.

Την ίδια ώρα όμως, έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για πολλά «παράνομα» ζευγάρια, καθώς ο φακός τους θα «συλλαμβάνει» τον συνοδηγό.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κάποιος γνωστοποιεί στον/στη σύντροφό του ότι θα βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος, ωστόσο η πραγματικότητα διαφέρει και βρίσκεται σε άλλο μέρος και μάλιστα με... παρέα.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αποδείξεις που να πιστοποιούν με χειροπιαστό υλικό την παρουσία ενός οδηγού στο σημείο που εκείνος είχε υποστηρίξει ότι βρίσκεται, ωστόσο πλέον οι «έξυπνες» κάμερες απαθανατίζουν τον οδηγό την ώρα που, για παράδειγμα, μιλάει στο κινητό και ταυτόχρονα μπορούν να αποδειχθούν η ημερομηνία και η ακριβής ώρα της παρουσίας του σε μια κεντρική αρτηρία της Αθήνας. Κάτι τέτοιο λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο στους... άπιστους.

Η τεχνολογία βλέπει τα πάντα

Οι νέες κάμερες AI έχουν εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια και μπορούν να «δουν» μέσα από το παρμπρίζ, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Ο πρωταρχικός τους σκοπός είναι να ελέγξουν αν ο οδηγός φοράει ζώνη ή αν κρατάει κινητό. Αυτό σημαίνει ότι, αναγκαστικά, η κάμερα καταγράφει και τον συνοδηγό ή οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει στην καμπίνα.

Την ίδια ώρα όμως, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, όταν μια κάμερα καταγράφει μια παράβαση, το λογισμικό είναι προγραμματισμένο να θολώνει αυτόματα τα πρόσωπα των επιβατών που δεν σχετίζονται με την παράβαση, ώστε να προστατεύεται η ιδιωτικότητά τους. Στην κλήση που φτάνει στο σπίτι, συνήθως φαίνεται μόνο η πινακίδα ή το σημείο της παράβασης (π.χ. το χέρι που κρατάει το κινητό).

Πηγή: newsbomb.gr