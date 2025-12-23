Στο νοσοκομείο για τέσσερις ημέρες ο Λευτέρης Πανταζής - «Μόνο η κόρη μου ήταν δίπλα μου» (vid)

Εξιτήριο πήρε χθες από το νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά από 4 ημέρες νοσηλείας, λόγω υπερκόπωσης. Ο τραγουδιστής είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τού έκαναν εξονυχιστικές εξετάσεις.

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Πρωινό», ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε ότι στο πλευρό του ήταν μόνο η κόρη του, καθώς και τις συμβουλές που του έδωσαν οι γιατροί.

«Υπερκόπωση. Έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Σαν μία λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έπαιρνε κανείς, ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου φτάνει. Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά και επειδή εγώ είμαι και ξέρεις... θέλω να τα κάνω όλα τέλεια.

"Δεν χρειάζεται τόσο πολύ" μου λέει. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Κοιμόμουν 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς. Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε», είπε ο Λευτέρης Πανταζής.

Πηγή: iefimerida.gr

