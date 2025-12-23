Ο Πλακιάς απαντά σε Άδωνη: «Αν τα βρούμε με την Καρυστιανού θα ξαναγίνεις τηλεβιβλιοπώλης»

Οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) στον ΣΚΑΪ με αφορμή τον ξαφνικό έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο «Τέμπη 2023» και όσα είπε για την Μαρία Καρυστιανού αλλά και τον Νίκο Πλακιά, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του δεύτερου μέσω ανάρτησής του στα social media.

Πιο συγκεκριμένα ο πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στο έγκλημα στα Τέμπη αναφέρθηκε στην προτροπή του υπουργού υγείας «να τα βρουν» ο ίδιος και η Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη μεταξύ τους κόντρα.

«Άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει σε μια συνέντευξή του να τα βρούμε εγώ με την Μαρία Καρυστιανού αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα.

Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμία κόντρα. Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα απ’ ό,τι μας χωρίζουν», » ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα συμπλήρωσε ότι «δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο» καθώς «Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας, αυτό του τηλεβιβλιοπώλη».

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του την προηγούμενη εβδομάδα, ο Νίκος Πλακιάς είχε δηλώσει πως η Μαρία Καρυστιανού, εφόσον προχωρά στην ίδρυση κινήματος – κόμματος, «θα κρίνεται πλέον ως πολιτικός και όχι ως συγγενής».

Άκουσα τον @AdonisGeorgiadi να λέει σε μια συνέντευξη του να τα βρούμε εγώ με την @mkaristianou αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα .

Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμμία κόντρα .

Ίσα ίσα… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) December 22, 2025

Από την μεριά του ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου είχε αναφέρει ότι, σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας προς την ΑΑΔΕ, ο φορολογικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός.

«Αν κάποιος κάνει ανώνυμη καταγγελία στην ΑΑΔΕ, τότε η ΑΑΔΕ κάνει υποχρεωτικά έλεγχο», σημείωσε.

Μάλιστα επεσήμανε το γεγονός ότι ο Νίκος Πλακιάς έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση.

«Εδώ έχουμε ένα κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση.

Είναι απίθανο κάποιος να έλεγξε το tweet και να είπε “πάω να ελέγξω τι λέει”;

Δηλαδή αυτό σημαίνει κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον Πλακιά.

Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς από τον νόμο στην Ελλάδα;», σημείωσε.

Πηγή: koutipandoras.gr