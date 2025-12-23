Η απίστευτη ιστορία συνταξιούχου σε κοντέινερ - Σεισμόπληκτος και πλημμυροπαθής του Daniel ζει χωρίς ρεύμα επί 6 μήνες

Ακόμη μία περίπτωση πολίτη που έπεσε θύμα της χαώδους γραφειοκρατίας έφεραν στη δημοσιότητα το OPEN και οι «Καθαρές Κουβέντες».

Ο λόγος για τον συνταξιούχο Θανάση Λόη από την Πηνειάδα Τρικάλων, ο οποίος εδώ και 6 μήνες είναι χωρίς σπίτι και χωρίς ρεύμα.

Ο συνταξιούχος αστυνομικός, όταν έχασε το σπίτι του από σεισμό του 2021, καθώς κρίθηκε ακατάλληλο, πήγε να μείνει σε κοντέινερ, το οποίο ωστόσο επλήγη από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. «Το κοντέινερ το σήκωσα με γερανό με δικά μου έξοδα, το έκανα απολύμανση, απεντόμωση, πέρασα πρίζες», αναφέρει ο κ. Λόης στην εκπομπή, ο οποίος τονίζει πως ουσιαστικά μετά τον Ντάνιελ «το έφτιαξα με τα χεράκια μου».

Ο Γολγοθάς του όμως έμελλε να συνεχιστεί αμείωτος, καθώς έκτοτε έχει μπλέξει στον τυφώνα της ελληνικής γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ηλεκτροδότησή του εδώ και 6 μήνες. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, ο δάσκαλος του χωριού του έχει παραχωρήσει μια αίθουσα του σχολείου για να διαμένει, ενώ παράλληλα μένει και στην ξαδέλφη του πληρώνοντας μερίδιο.

Προσπαθώντας να εξηγήσει την κωλυσιεργία της παροχής ρεύματος, η κ. Λόης αναφέρει πως: «Εδώ και 6 μήνες δε μου βάζουν το ρεύμα και με στέλνουν από τον έναν στον άλλον. Μου λένε να το βάλω στο όνομά μου, μετά μου λένε ότι δεν είναι δικής μου ιδιοκτησίας το κοντέινερ, άρα πρέπει να δώσει εντολή ο δήμαρχος να συνδεθεί το ρεύμα στην παιδική χαρά για να έχω ρεύμα κι εγώ. Τώρα μου λένε πως θα έχω ρεύμα μέσα στις επόμενες ημέρες».

Πηγή: ethnos.gr