Οι αγρότες άνοιξαν τις σήραγγες των Τεμπών - Απέτισαν φόρο τιμής στο σημείο της τραγωδίας

Συμβολικός αποκλεισμός έως τις 16:00 στις σήραγγες των Τεμπών - Τα επόμενα βήματα των αγροτών.

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους συνεχίζουν οι αγρότες οι οποίοι προχώρησαν σε τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, ο οποίος έληξε στις 16:00.

Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει ότι θα έκλειναν τις δυο σήραγγες - και της ανόδου και της καθόδου - για τα φορτηγά, επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων.

Ωστόσο, με απόφαση της αστυνομίας και για λόγους ασφαλείας διακόπηκε και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο σημείο.

Οι αγρότες στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, ως φόρο τιμής στα θύματα της φονικής σύγκρουσης που συγκλόνισε τη χώρα.

Πηγή: ethnos,gr