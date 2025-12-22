Δημήτρης Παπανικολάου: «Η αρχική διάγνωση ήταν πως η Άρια ίσως να μη μιλούσε ποτέ, σήμερα μιλά τρεις ξένες γλώσσες»

Μία κοινή, εκ βαθέων συνέντευξη παραχώρησαν στην εκπομπή “Πρωινό Σαββατοκύριακο” ο Δημήτρης Παπανικολάου και η κόρη του, Άρια.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας περιέγραψε τον αγώνα που έδωσε και συνεχίζει να δίνει η οικογένειά του, στην προσπάθεια να “σπάσουν” το στίγμα γύρω από τον αυτισμό, με τον οποίο έχει διαγνωστεί και εκείνος και η κόρη του.

«Έχω ζήσει συγκινητικές στιγμές, έχω ζήσει άνθρωπο να σταματάει, ντελιβερά που μετέφερε φαγητό, να σταματάει στο απέναντι ρεύμα να έρθει να μ’ αγκαλιάζει και να κλαίει. Ξέρετε, και για μένα συναισθηματικά δεν είναι εύκολα αυτά. Εμείς προσπαθούμε να ‘ναι τα παιδιά όσο πιο λειτουργικά γίνεται, αλλά πρέπει να είναι λειτουργική και η κοινωνία», δηλώνει ο Δημήτρης Παπανικολάου.

«Η Άρια έχει βάλει τη φωνή της στο Lilo & Stitch σε κινούμενα σχέδια, στο Zootopia τώρα που βγήκε πρόσφατα, έχει παίξει στην “Οδύσσεια” του Noland, της αρέσει να βάζει τη φωνή της σε animation. Και φανταστείτε πως, όταν πήραμε τη διάγνωση του αυτισμού, μας είπαν ότι μπορεί να μη μιλήσει κανονικά ή να μη δέσει τα κορδόνια της και τώρα μιλάει τρεις γλώσσες», σημειώνει.

«Υπάρχει ένα σύνθημα που έχω και εγώ, που λέω ότι “δεν πεθαίνει κανείς από αυτισμό αλλά μπορεί να πεθάνει από αποκλεισμό”, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η συμπερίληψη, όλο αυτό να αυξάνεται. Έχουμε γυρίσει τον κόσμο τούμπα, γι’ αυτό βλέπετε αυτή την αντεπίθεση. Δεν υπήρχε πάντα. Αυτή είναι η περηφάνια μας μαζί με τη σύζυγό μου για τη δουλειά που έχουμε κάνει», εξομολογείται χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπανικολάου.

«Κάποια στιγμή λοιπόν είχαν είχαν πιάσει ταβάνι οι δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες, και κάποια στιγμή βλέποντας και την αλλαγή των καιρών είχα μια πρόταση να κάνω στη γυναίκα μου ότι πρέπει να το κάνουμε δημόσιο το θέμα, να αξιοποιήσουμε την αναγνωρισιμότητα που έχω εγώ λόγω του πρωταθλητισμού.

Δεν είναι εύκολο αυτό, για κανέναν δεν είναι εύκολο, και εγώ έβαλα δεύτερες και τρίτες σκέψεις, και για τη γυναίκα μου δεν ήταν εύκολο, ένα ψυχολογικό συναίσθημα. Για να το πετύχω αυτό, στην αρχή είπα ότι είμαι εγώ στο φάσμα του αυτισμού, έχοντας μαζί μου τότε τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη τον Αντετοκούνμπο, γιατί καμιά φορά το παράδειγμά μας είναι καλύτερο από τη γνώμη μας», παραδέχεται ο Δημήτρης Παπανικολάου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Πηγή: newsbeast.gr

