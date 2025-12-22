Έτσι ήταν το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση όταν το εντόπισε υπάλληλος του δήμου Αθηναίων - Η ιστορία του Renault Espace

«Ανδρέα ζεις, ΠΑΣΟΚΑΡΑ» είχαν γράψει πάνω στην σκόνη που κάλυπτε το πίσω τζάμι του Renault Espace, ενός άνετου οικογενειακού οχήματος, το οποίο βρισκόταν στο πάρκινγκ κτηρίου της οδού Λιοσίων εδώ και 33 χρόνια.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρέμενε σιωπηλό, ακίνητο και σχεδόν αόρατο. Ένα αυτοκίνητο καλυμμένο από μούχλα, σκόνη και αδιαφορία, ξεχασμένο σε μια γωνιά, κουβαλούσε χωρίς να το γνωρίζει κανείς μια ολόκληρη σελίδα της σύγχρονης ιστορίας της Αθήνας. Ήταν το προσωπικό Renault Espace του Αντώνη Τρίτση, του δημάρχου που ταύτισε το όνομά του με το όραμα μιας άλλης πόλης, αλλά δεν μπόρεσε να εκπληρώσει.

Η ανακάλυψη του οχήματος έγινε σχεδόν τυχαία, τον περασμένο Αύγουστο, την ώρα που πραγματοποιούνταν μετακινήσεις υπηρεσιών και καθαρισμοί χώρων του Δήμου. Όπως περιγράφει στο iefimerida ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, «ήταν σε μια άκρη, μέσα στη βρωμιά, σε τραγική κατάσταση. Ήταν χωρίς μπαταρία, γεμάτο μούχλα και εντελώς παρατημένο. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί σοβαρά μαζί του για 33 χρόνια, παρότι ορισμένοι γνώριζαν σε ποιον ανήκε».

Μόλις το έμαθε ο κ. Δούκας ότι το συγκεκριμένο δεν επρόκειτο απλώς για ένα παλιό όχημα, αλλά ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο ο Αντώνης Τρίτσης διέσχιζε τις γειτονιές της Αθήνας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αποφάσισε να το αξιοποιήσει στο ανακαινισμένο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά. «Ο Αντώνης Τρίτσης πάρκαρε το αμάξι του στα γραφεία της Λιοσίων και ανέβηκε πάνω. Δεν γύρισε ποτέ για να το πάρει», θυμίζει ο κ. Χάρης Δούκας, για το εγκεφαλικό που υπέστη ο Αντώνης Τρίτσης και έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 1992.

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το όχημα ήταν αποκαρδιωτική. «Το Renault Espace, το πρώτο ευρωπαϊκό πολυμορφικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο από Έλληνα, δεν λειτουργούσε, είχε υποστεί φθορές και έφερε τα σημάδια της εγκατάλειψης. Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος αποφάσισε να το σώσει. Το μηχανολογικό του τμήματος καθαριότητας ανέλαβε την αποκατάστασή του. Το πήραμε, το καθαρίσαμε, το επισκευάσαμε και σήμερα μπορεί να κινηθεί ξανά», σημειώνει ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.

Δούκας: Είπαμε ότι με το άνοιγμα του πάρκινγκ, θα το έχουμε σε περίοπτη θέση να το βλέπει ο κόσμος

Η απόφαση για το πού και πώς θα παρουσιαστεί δεν άργησε να ληφθεί. Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου ανακαινισμένου υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Κοτζιά, του μεγαλύτερου δημοτικού πάρκινγκ της Αθήνας, το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση βρήκε τη μόνιμη θέση του. «Είπαμε ότι με το άνοιγμα του πάρκινγκ, θα το έχουμε σε περίοπτη θέση να το βλέπει ο κόσμος» αναφέρει στο iefimerida ο κ. Δούκας.

Στον νέο χώρο των 500 θέσεων, που φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει το ιστορικό κέντρο και να διευκολύνει την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών, το Renault Espace αποκτά έναν ξεχωριστό ρόλο. Δεν εξυπηρετεί πια μετακινήσεις, αλλά συνδέει το παρελθόν με το παρόν, λειτουργώντας ως σιωπηλός μάρτυρας της εποχής του Αντώνη Τρίτση.

«Δεν είναι απλώς ένα παλιό αυτοκίνητο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης και θέλαμε να το κρατήσουμε ζωντανό, μέσα στον δημόσιο χώρο, εκεί όπου ανήκει». Θα πει στο iefimerida ο δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι, ένα αντικείμενο που για χρόνια έμοιαζε καταδικασμένο στη λήθη, μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς, υπενθυμίζοντας ότι η μνήμη μιας πόλης δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία, αλλά και σε όσα άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που τη σημάδεψαν.

Πηγή: iefimerida.gr

