Αγρότες: Κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών – Ανοίγουν την Τρίτη τους δρόμους για ΙΧ

Με νέες μορφές δράσης συνεχίζουν από αύριο οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους, κάνοντας λόγο για προσχηματικό διάλογο και δηλώνοντας αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, χωρίς να εμποδίσουν όσους θέλουν να μετακινηθούν.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, τονίζοντας ότι πρόκειται για συμβολική κίνηση. Διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες όπως επίσης και ότι θα συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία ενώ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών.

Οι σήραγγες, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι αγρότες, θα κλείσουν στις 11.30 αύριο το πρωί από δεκάδες τρακτέρ. Το κλείσιμο σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το μπλόκο της Νίκαιας, θα διαρκέσει για πέντε ώρες.

Την Τρίτη, αναμένεται να προχωρήσουν στην διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, υλοποιώντας έτσι την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών που προβλέπει τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.

Άνοιξαν διόδια και διένειμαν προϊόντα

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες αφού κάλυψαν τις κάμερες των διοδίων άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων στους Σοφάδες.

Στις Αφίδνες, αγρότες από διάφορα μέρη της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, έφτασαν στις 5 το απόγευμα οπότε και ανέβασαν τις μπάρες για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Στα Ιωάννινα, για δεύτερη μέρα οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων. Με συναδέλφους τους από τη Θεσπρωτία πήγαν στα διόδια, άνοιξαν τις μπάρες αφήνοντας τους πολίτες που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο να ταξιδέψουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Όπως είπαν οι αγρότες και αύριο Δευτέρα θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς αφήνοντας ελεύθερη τη διεύλευση στα ΙΧ αλλά όχι στα φορτηγά με εμπορεύματα από ξένες χώρες.

Οι αγρότες στα διόδια του Ωραιοκάστρου δεν σήκωσαν τις μπάρες, ωστόσο παρέμειναν εκεί και μοίρασαν όσπρια και κηπευτικά στους διερχόμενους οδηγούς.

Στον Προμαχώνα οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 21/12), χωρίς να κάνουν γνωστό πότε θα επιτραπεί η διεύλευση των φορτηγών.

Να σημειωθεί ότι οι αγρότες αποφάσισαν παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς να είναι ο Προμαχώνας ανοιχτός.

Στα Μάλγαρα εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Ωστόσο η αστυνομία διαμηνύει στους αγρότες ότι κάτι τέτοιο δεν διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της κίνησης, καθώς θα υπάρχουν πεζοί στο οδόστρωμα. Επίσης θα υπάρχουν και παραπήγματα στα οποία θα συγκεντρωθούν για να κάνουν Χριστούγεννα.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Κυριακής, σε συνεννόηση με την τροχαία άνοιξε ο δρόμος στο Κλειδί προς Θεσσαλονίκη για περίπου δύο ώρες σε συννενόηση με την τροχαία καθώς είχε δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Στα διόδια της Τραγάνας στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. οι αγρότες αποχώρησαν το βράδυ της Κυριακής έπειτα από δύο ώρες.

Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο από τις 6 το απόγευμα και για περίπου δύο ώρες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Μητσοτάκης: Ανοιχτοί στον διάλογο, όχι στο παράλογο

H κυβέρνηση ικανοποιεί ή βλέπει θετικά το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των αγροτών, ωστόσο όπως διαμήνυσε ο πρωθυπουργός «είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο όχι στο παράλογο».

Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βλέπει πως υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ

Αντιμέτωπος με προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων φέρεται να είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής της Βόρειας Ελλάδας, Κώστας Ανεστίδης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε εκείνον ανήκε ένα από τα ΑΦΜ που ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024. Γι` αυτά τα 16 αγροτεμάχια, ο Κώστας Ανεστίδης έλαβε συνολικά 122.765 ευρώ.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής αρνείται κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε ψευδείς δηλώσεις και έλαβε παρανόμως χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δε θα μπορεσουν να το κάνουν αυτό δε θα σιωπήσω», δηλώνει.

Πηγή: cnn.gr