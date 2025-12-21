«Δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής, θα κάνω μηνύσεις», απαντά ο Ανεστίδης που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις

Με μηνύσεις δηλώνει ότι θα απαντήσει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

«Σήμερα το μεσημέρι κατά τις 2:15 πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου, μπήκα και έλεγξα. Πρωτού 2-3 μέρες, πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις που δικαιούμαι. Θέλω να τονίσω, το δημοσίευμα αυτό είναι ανυπόγραφο, στο πρώτο σκριν λένε ότι πήρα τις επιδοτήσεις παράνομα. Μετά το διορθώνουν και λένε ότι ελέγχονται», είπε αρχικά ο Κώστας Ανεστίδης.

Ανεστίδης: Προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα

«Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, τους πληροφορώ ότι δεν θα σιωπήσω. Θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους.

Θα είμαι εδώ, δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά. Δεν θα τους αφήσω να ησυχάσουν. Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα. Δε θα τους περάσει καθόλου, θα τρίζουν τα θεμέλια τους από εδώ και πέρα. Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Δεν υπάρχει τίποτα, λένε αρλούμπες».

Σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, Δημήτρη Τσικρικα, όπως αναφέρει το ThessPost, ο κ. Ανεστίδης δεν είναι υπό έλεγχο και το ΑΦΜ του και οι λογαριασμοί του δεν έχουν δεσμευτεί.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους πως ο συγκεκριμένος αγρότης έλαβε για 16 αγροτεμάχια -για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του- παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Πηγή: iefimerida.gr