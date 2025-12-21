Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Αφιδνών και Τραγάνας (vid)

Αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας πήγαν στα διόδια των Αφιδνών και σήκωσαν τις μπάρες για να εισπράξουν τις επευφημίες από τα διερχόμενα οχήματα.

Κάτω από χιονόνερο, αγρότες τρέχουν προς την κατεβασμένη μπάρα των διοδίων και κάνουν νόημα στον οδηγό να μην πληρώσει το αντίτιμο. Τη σηκώνουν και μια ουρά οχημάτων περνά, με ορισμένους να κορνάρουν ρυθμικά και να κάνουν το σήμα της νίκης από τα παράθυρα.

Οι αγρότες άνοιξαν μάλιστα και ένα μεγάλο πανό που έγραφε «ΜΠΛΟΚΟ ΘΗΒΑΣ» ενώ ένα άλλο μικρότερο έφερε το σύνθημα «μπλόκο στην πολιτική που μας βγάζει από την παραγωγή».

Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες και στα διόδια της Τραγάνας

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου οι αγρότες, μοίρασαν όσπρια και κηπευτικά

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών».

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αγρότες που βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου οι αστυνομικοί τους εξήγησαν ότι «αν ασκήσουμε εμείς οι αγρότες κάποια βία θα έχουμε τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους.

Πηγή: iefimerida.gr