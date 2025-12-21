Πηγές ΑΑΔΕ για τον έλεγχο στον Σύλλογο των Τεμπών: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Οι πηγές της ΑΑΔΕ, αναφέρουν παράλληλα ότι «δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων».
Σε δημόσια καταγγελία η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, έκανε λόγο για αιφνίδιο έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών στα γραφεία του συλλόγου.
Η κα Καρυστιανού κάνει λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας», μετά από «έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών».
Πηγή: cnn.gr