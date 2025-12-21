Πηγές ΑΑΔΕ για τον έλεγχο στον Σύλλογο των Τεμπών: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο», αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, σε ερώτημα για τον έλεγχο στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Οι πηγές της ΑΑΔΕ, αναφέρουν παράλληλα ότι «δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων».

Σε δημόσια καταγγελία η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, έκανε λόγο για αιφνίδιο έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών στα γραφεία του συλλόγου.

Η κα Καρυστιανού κάνει λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας», μετά από «έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών».

Πηγή: cnn.gr