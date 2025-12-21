«Η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα», ξεκαθάρισε η τραγουδίστρια μετά τις φήμες ότι σταματάει τις ζωντανές εμφανίσεις της

Μετά τις φήμες που ήθελαν την Άννα Βίσση να σταματάει από του χρόνου τις ζωντανές εμφανίσεις της, η ίδια η τραγουδίστρια διέψευσε την είδηση, τονίζοντας πως «δεν θα σταματήσει τη νύχτα».

Ενώ η Άννα Βίσση βρισκόταν στη σκηνή του Hotel Ermou, όπου εμφανίζεται για δέκατη συνεχή χρονιά, ανέφερε απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, πως δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί ότι από του χρόνου θα κάνει ένα μουσικό διάλειμμα.



Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η τραγουδίστρια τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ερμήνευε το κομμάτι της «Όσο έχω φωνή»: «Και για να απαντήσω σε αυτά που γράφονται, η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα. Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω».



Δείτε το βίντεο

@dygw18k3e0v8 Η ιδια η εορταζουσα Αννα απαντησε στις φημες λέγοντας οτι η Βισση δεν αφηνει ποτε την νυχτα και οσο εχω φωνη θα σας τραγουδάω! ♬ πρωτότυπος ήχος - Sotiris Georgiou

Πηγή: protothema.gr