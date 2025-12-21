Το ωράριο των καταστημάτων σήμερα, Κυριακή - Πότε θα είναι κλειστά

Σήμερα τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά για τις εορταστικές αγορές.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα 21 Δεκεμβρίου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σε ισχύ βρίσκεται εξάλλου το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται πως έρχονται δύο μέρες με κλειστά μαγαζιά, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Πηγή: Ethnos.gr