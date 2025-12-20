Φοινικούντα: Προφυλακιστέος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία ο 30χρονος

Μετά από 9 ώρες κατάθεσης, ο 30χρονος δεν έπεισε την ανακρίτρια και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνεργεία στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά από 9 ώρες κατάθεσης.

Παρότι ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, δεν έπεισε την ανακρίτρια, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή του. Ο 30χρονος βρέθηκε στην ανακρίτρια σήμερα (20/12) στις 10:00 μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του. Από εκείνη την ώρα κατέθετε.

Ο κρατούμενος κατηγορείται πως είχε συνεργεία στον φόνο, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο που φέρεται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Παράλληλα το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δύο 22χρονοι το βράδυ πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, το πήραν από σημείο πολύ κοντά στην οικία του 30χρονου.

Ετσι, οι συλλήψεις για την υπόθεση έχουν γίνει πλέον πέντε.

Ο 30χρονος βρισκόταν στο εξωτερικό και είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ωστόσο παραδόθηκε ο ίδιος στις αρχές κατά την επιστροφή του στη χώρα. Παραδόθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/12), δηλώνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, καθώς και πως δεν γνώριζε τους 22χρονους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι κρατούμενοι προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ενώ αρχικά φερόταν ως συνεργός, και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Παρά τις εξελίξεις, η έρευνα φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς στο μικροσκόπιο της ανακρίτριας βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.

Πηγή: ethnos.gr