Λαμπρό παράδειγμα αλλαγής: Το πείραμα της μεταμόρφωση του ελληνικού νησιού που έγινε πρότυπο ανάπτυξης και ασφάλειας

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Το νησί έχει μπει δυναμικά σε μια νέα εποχή βιωσιμότητας, με βασικούς άξονες την οικολογία, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και φυσικά, τον τουρισμό. Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, η λειτουργία του AstyBus (του πρώτου δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά mini bus) και η στροφή στον slow travel τουρισμό (όπου η ποιότητα κερδίζει τη μάζα), δείχνουν ότι εδώ η πράσινη επανάσταση δεν είναι σλόγκαν, είναι τρόπος ζωής.