Τέλος, το φτηνό νερό - Οι ανατιμήσεις της ΕΥΔΑΠ από αρχές του 2026

Μετά από 17 χρόνια παγώματος, η ΕΥΔΑΠ δρομολογεί αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2026.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική, που έχει τεθεί σε δεκαήμερη δημόσια διαβούλευση και προγραμματίζεται να εγκριθεί έως το τέλος του έτους, προβλέπει ανατιμήσεις για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών – νοικοκυριά, επαγγελματίες, βιομηχανία, δημόσιο και δήμους – με στόχο την ενίσχυση των εσόδων της εταιρείας και τη διασφάλιση της οικονομικής της βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, οι αυξήσεις εκτιμάται ότι θα αποφέρουν πρόσθετα ετήσια έσοδα άνω των 70 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ σε ορίζοντα πενταετίας τα συνολικά έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Οι ανατιμήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του «επιτρεπόμενου εσόδου», δηλαδή του ρυθμιζόμενου μηχανισμού που εγκρίνεται από τη ΡΑΑΕΥ και καθορίζει το ανώτατο ύψος των εσόδων που μπορεί να ανακτά η εταιρεία μέσω των λογαριασμών.

Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική μεταφράζεται σε επιπλέον μηνιαία επιβάρυνση 2,48 ευρώ με ΦΠΑ για τον καταναλωτή, ή 7,44 ευρώ ανά τριμηνιαίο λογαριασμό. Η αύξηση αυτή προκύπτει από την αναπροσαρμογή των παγίων ύδρευσης και αποχέτευσης από το 1 ευρώ, καθώς και από αύξηση άνω του 32% στις χρεώσεις κατανάλωσης για επαγγελματικά τιμολόγια, το Δημόσιο και τους δήμους. Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αυτές λειτουργούν και ως αντικίνητρο για την υπερκατανάλωση νερού, ιδίως από μεγάλους χρήστες.

Σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης ανέφερε ότι, παρά τις επικείμενες αυξήσεις, τα τιμολόγια της εταιρείας παραμένουν τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα παραμείνουν σταθερά έως το 2029.

Όπως εξήγησε, το επιτρεπόμενο έσοδο καλύπτει το πραγματικό κόστος λειτουργίας, τις αποσβέσεις και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια εύλογη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης. Τόνισε επίσης ότι όλα τα κόστη και οι επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο από τη ΡΑΑΕΥ, ώστε στα τιμολόγια να ενσωματώνονται μόνο επιβαρύνσεις με σαφή ανταποδοτικό χαρακτήρα για τον πολίτη.