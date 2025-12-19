Μεγάλες ζημιές υπέστη το ασθενοφόρο που έπεσε στην κλούβα της ΕΛΑΣ - Πώς οι ασθενείς γλίτωσαν τα χειρότερα

Από τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί κατά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα των ΜΑΤ, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό, στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΛΑΣ λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος υπέστη κάκωση στη μύτη. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο συνοδηγός του ασθενοφόρου μιλώντας στις κάμερες, ανάμεσα στις οποίες και του OPEN, κατήγγειλε ότι η κλούβα δεν είχε φώτα, ενώ δεν υπήρχαν όπως λέει προειδοποιητικά σήματα. Από την ΕΛΑΣ υποστηρίζουν ότι ήταν αναμμένα τα αλάρμ.

«Στα δέκα μέτρα είδαμε την κλούβα μπροστά, κάθετα. Γιατί έκλεισαν τον δρόμο στην ερημιά; Το πλήρωμά μας ήταν μπροστά και είχαμε δύο περιστατικά» είπε και στην κάμερα του OPEN που ήταν στο σημείο.

Κατά τον ίδιο, οι τραυματίες που ήταν στο ασθενοφόρο είναι καλά διότι ήταν καλά δεμένοι.

Πηγή: ethnos.gr