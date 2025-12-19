Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός

Απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. που ήταν παραταγμένη στην Εθνική Οδό.

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

«Γιατί έκλεισαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», αναφέρει ο τραυματισμένος συνοδηγός, λίγο μετά τη σύγκρουση.

Κατά τον ίδιο, οι τραυματίες είναι καλά διότι ήταν δεμένοι, σύμφωνα με το ΤhessPost.gr.

Δείτε βίντεο με όσα δήλωσε ο τραυματίας συνοδηγός:

Πηγή: lawandorder.gr, ΤhessPost.gr