Τέμπη: Διεκόπη για τις 9 Ιανουαρίου η δίκη για τα «χαμένα βίντεο» - Τι είπαν Καρυστιανού - Ρούτσι

Για τις 9 Ιανουαρίου του 2026 διεκόπη η δίκη για τα «χαμένα βίντεο» από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Αυτή τη φορά, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αποβολή των δικηγόρων των συγγενών από την αίθουσα του δικαστηρίου. Την προηγούμενη φορά είχαν δημιουργηθεί εντάσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας

Μάλιστα, ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ υποστήριξε ότι από τη μη προσκόμιση των βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ζημιώθηκε η ανάκριση και ζήτησε να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής. Στη συνέχεια αναμένεται να δοθεί ο λόγος στους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων.

Κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη φορά, είχαν δημιουργηθεί εντάσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας. Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα για τις ανάγκες κυρίως των δικηγόρων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ξεπερνούν τους είκοσι.

Η αίθουσα τελικά που επιλέχθηκε είναι αυτή του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με κάποιες επιπλέον προσθήκες εδράνων και καθισμάτων. Ωστόσο, η η διαδικαστική κωλυσιεργία έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων.

Αγανάκτηση από τους συγγενείς των θυμάτων

Την αγανάκτηση τους εξέφρασαν για ακόμη μια φορά συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών που βρέθηκαν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για να παρακολουθήσουν τη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

«Είναι η πέμπτη φορά που ερχόμαστε εδώ και πραγματικά δεν προχωράμε στην ουσία της υπόθεσης για διαδικαστικούς λόγους» ανέφερε η κα Μαρία Καρυστιανού.

Για όσα έγιναν στη σημερινή δικάσιμο αναφέρθηκε ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος ενώ ο κ. Ηλίας Παπαγγελής τόνισε πως βάζουν «εμπόδια» και «δικονομικά τρικ» στην υπόθεση.

Από την πλευρά του ο κ. Πάνος Ρούτσι απαίτησε από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να δείχνουν σεβασμό προς τους συγγενείς ενώ η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κα Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην «τιτάνια μάχη» που έγινε στο δικαστήριο στο ζήτημα του δικαιώματος της πολιτικής αγωγής να παρασταθεί στην υπόθεση.

Πηγή: cnn.gr