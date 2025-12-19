Γιώργος Μαζωνάκης: Εξώδικο του ιδιοκτήτη του Fever μετά τις κατηγορίες για οικονομικά οφέλη - Τι καταγγέλλει και τι ζητά

Εξώδικο στον Γιώργο Μαζωνάκη απέστειλε ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου «Fever», Θανάσης Παπαγεωργίου, στο οποίο περιγράφει αναλυτικά τη συνεργασία τους, τα οικονομικά δεδομένα που τη συνόδευσαν, καθώς και τους λόγους που όπως υποστηρίζει τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη νομική ενέργεια.

Μέσω του εξωδίκου, ο Θανάσης Παπαγεωργίου ζητά την επιστροφή χρηματικών ποσών που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ παράλληλα κατηγορεί τον τραγουδιστή ότι, όταν του ζητήθηκε η επιστροφή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι παρενοχλείται και ότι του ζητούνται εκβιαστικά χρήματα.

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με καταγγελίες που αφορούν τρίτες υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή ή σχέση με τέτοιου είδους υποθέσεις.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξωδίκου, είχε συμφωνηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να πραγματοποιήσει δέκα εμφανίσεις στο «Fever», αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2025, με συχνότητα μία εμφάνιση την εβδομάδα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε στο σύνολό της, καθώς ο τραγουδιστής δεν πραγματοποίησε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις, με αποκλειστική - όπως αναφέρεται - δική του ευθύνη, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα στη συνεργασία. Παρά ταύτα, τονίζεται ότι οι αμοιβές για τις εμφανίσεις που πραγματοποιήθηκαν καταβλήθηκαν κανονικά και εμπρόθεσμα.

Στο ίδιο εξώδικο γίνεται λόγος και για δεύτερη συμφωνία που αφορούσε τη χειμερινή σεζόν 2025-2026, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να εμφανίζεται δύο φορές την εβδομάδα στο ίδιο νυχτερινό κέντρο.

Στο πλαίσιο της συμφωνημένης μελλοντικής συνεργασίας, σύμφωνα πάντα με το εξώδικο, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στον χώρο του «Fever», έπειτα από αιτήματα και υποδείξεις του ίδιου του τραγουδιστή, με σημαντικό οικονομικό κόστος για την επιχείρηση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι καταβλήθηκε προκαταβολή για τη νέα σεζόν, η οποία επιστράφηκε μόνο έπειτα από επανειλημμένες ενοχλήσεις.

Επιπλέον, στο έγγραφο περιγράφεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 καλύφθηκαν αποκλειστικά με έξοδα της επιχείρησης υπηρεσίες 24ωρης φύλαξης, οικιακή βοηθός για καθημερινή υποστήριξη, καθώς και πληθώρα προσωπικών εξόδων του τραγουδιστή. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται διαμονές σε ξενοδοχεία, αγορές κοσμημάτων, ιατρικά έξοδα και καθημερινές ανάγκες, παροχές που όπως τονίζεται έγιναν ενόψει της επικείμενης συνεργασίας.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην περίοδο του καλοκαιριού του 2025, κατά την οποία, σύμφωνα με τον Θανάση Παπαγεωργίου, παρασχέθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη οικονομική, ηθική και ψυχολογική στήριξη.

Συγκεκριμένα, στο εξώδικο γίνεται αναφορά σε κάλυψη καθημερινών εξόδων, σε αμοιβή γιατρού μετά από χειρουργική επέμβαση στα μάτια του τραγουδιστή, καθώς και σε πλήρη νομική υποστήριξη για προσωπική του υπόθεση, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του «Fever» υποστηρίζει ότι, αντί να ξεκινήσει η συμφωνημένη συνεργασία το φθινόπωρο του 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να διαπραγματεύεται εμφανίσεις με τρίτους, καθυστερώντας συστηματικά την υλοποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας και διαφοροποιώντας μονομερώς τους αρχικούς όρους.

Όπως αναφέρεται, η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών διεκόπη, ενώ η επιχείρηση ενημερωνόταν για τις κινήσεις του τραγουδιστή από τρίτους και μέσω δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για συζητήσεις με άλλα νυχτερινά κέντρα.

Με το εξώδικο, ο Θανάσης Παπαγεωργίου καλεί τον Γιώργο Μαζωνάκη να προχωρήσει άμεσα σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής του φήμης, να ανακαλέσει κάθε δυσφημιστική αναφορά ή υπαινιγμό εις βάρος του και να επιστρέψει τα χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλονται.

Ολόκληρο το εξώδικο του επιχειρηματία

ΠΡΟΣ

Τον Γεώργιο Μαζωνάκη.

Ο πρώτος εξ ημών διατηρεί και εκμεταλλεύεται, με τη συνδρομή των δύο άλλων δηλούντων, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα πλέον των 30 ετών, με συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στον χώρο της νυχτερινής ψυχαγωγίας. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα έχουμε συνεργαστεί με το σύνολο σχεδόν του ελληνικού καλλιτεχνικού φάσματος, πάντοτε με επαγγελματισμό, συνέπεια και σεβασμό στις μεταξύ μας συμφωνίες, χωρίς να έχει ποτέ δημιουργηθεί αντίστοιχο ζήτημα ή προστριβή. Η δε επαγγελματική μας φήμη, αξιοπιστία και εντιμότητα αποτελούν διαχρονικά θεμελιώδη στοιχεία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτής μας της δραστηριότητας, ο πρώτος από εμάς είχε συμφωνήσει με εσάς να πραγματοποιήσετε 10 εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο «Fever» στην Αθήνα, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2025, με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα, έως το πέρας των δέκα εμφανίσεων.

Η υποχρέωση αυτή εκπληρώθηκε μερικώς από εσάς, καθότι δεν πραγματοποιήσατε όλες τις προσυμφωνημένες εμφανίσεις σας με δική σας αποκλειστική υπαιτιότητα και δημιουργώντας πλείστα όσα ζητήματα με την προβληματική σας συμπεριφορά τόσο σ’ εμάς όσο και στους συνεργάτες μας. Παρόλα αυτά, εμείς καταβάλαμε την συμφωνηθείσα αμοιβή πλήρως και εμπροθέσμως, για τις εμφανίσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιδεικνύοντας καλή πίστη και συναλλακτική ηθική.

Επιπλέον είχαμε συμφωνήσει και για τη χειμερινή σεζόν του 2025-2026 ότι θα εμφανιζόσασταν μαζί με άλλον τραγουδιστή κοινής αποδοχής, με τον οποίο είχαμε ήδη καταλήξει σε συμφωνία, στο ίδιο μαγαζί, δύο φορές την εβδομάδα. Μάλιστα, ενώ είχαμε προθέσει προς τούτο, προβήκαμε σε ριζικές μεταβολές και ανακαίνιση του μαγαζιού, κατόπιν δικού σας αιτήματος και με τις υποδείξεις σας, δαπανώντας αξιοσημείωτα ποσά, ενόψει της μελλοντικής μας συνεργασίας, αλλά και ως ένδειξη καλής διάθεσης για όσο το δυνατόν ομαλότερη συνεργασία. Επίσης σας καταβάλαμε ένα μεγάλο ποσό για προκαταβολή για την επικείμενη συνεργασία μας την σεζόν 2025-2026, το οποίο και μας επιστρέψατε μετά από αλλεπάλληλες και επίμονες οχλήσεις μας.

Επιπρόσθετα, από τον Φεβρουάριο 2025 που ξεκίνησε η συνεργασία μας, σας παρείχαμε εικοσιτετράωρη φύλαξη με αποκλειστικά δικές μας δαπάνες (τρία με τέσσερα άτομα), όπως και μία οικιακή βοηθό, η οποία σας παρείχε τις υπηρεσίες της καθημερινά από τον Φεβρουάριο 2025 έως και τον Σεπτέμβριο 2025, την οποία πληρώναμε εξ ολοκλήρου εμείς μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Επιπροσθέτως, σας καλύπταμε και πλείστα άλλα προσωπικά έξοδα, όπως την παραμονή σας για ορισμένα διαστήματα κατά τους θερινούς μήνες του 2025 σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία όπως το Divani στο Καβούρι, αλλά και κοσμήματα τα οποία ζητούσατε κι επιλέγατε εσείς κι εμείς τα αγοράζαμε καθ’ υπόδειξή σας από το κατάστημα Kaisaris και από άλλα κοσμηματοπωλεία.

Τέλος, καταβάλαμε τα έξοδα της κλινικής και την αμοιβή του γιατρού που πραγματοποίησε την επέμβαση στα αυτιά σας, καθώς επίσης καλύπταμε και τα καθημερινά μικροέξοδα (σούπερ μάρκετ, είδη περιπτέρου και οτιδήποτε άλλο ζητούσατε).

Όλα αυτά τα καταβάλαμε αποκλειστικά ενόψει της συμφωνηθείσας συνεργασίας μας για την χειμερινή σεζόν 2025-2026.

Κατά τη διάρκεια δε της προσωπικής σας περιπέτειας το καλοκαίρι του 2025, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σας στο Δρομοκαΐτειο, σας προσφέραμε, πέρα από την οικονομική, συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και μία άψογη νομική εκπροσώπηση, χάριν των οποίων έλαβε αίσιο τέλος η περιπέτειά σας αυτή. Μάλιστα, σε ερώτηση του θεράποντος ιατρού ποιους ανθρώπους έχετε δίπλα σας, εσείς απαντήσατε τον πρώτο εξ ημών και τους τότε νομικούς σας παραστάτες.

Κατόπιν όλων αυτών, αντί να προσέλθετε για την προσυμφωνημένη συνεργασία μας που θα ξεκινούσε τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2025, αρχίσατε να συζητάτε και να διαπραγματεύεστε την περίοδο εκείνη με τρίτους για εμφανίσεις σας σε άλλα νυχτερινά κέντρα και συγχρόνως μας κοροϊδεύατε και βρίσκατε διαρκώς προφάσεις ώστε να αναβάλλεται και να καθυστερεί η δική μας συνεργασία. Μας δηλώσατε ότι δεν επιθυμείτε να υπάρξει δεύτερος τραγουδιστής μαζί σας, σε πλήρη αντίθεση με όσα είχαμε αρχικά συμφωνήσει. Στο σημείο αυτό σταμάτησε οποιαδήποτε επαφή μας και πληροφορούμασταν από τρίτους και Μέσα Ενημέρωσης ότι συζητούσατε με άλλους επιχειρηματίες και άλλα μαγαζιά.

Κατόπιν όλων αυτών, ο δικηγόρος μας, κύριος Γιώργος Μερκουλίδης, μέχρι τότε και δικός σας δικηγόρος, υπέβαλε την παραίτησή του από τον χειρισμό των υποθέσεών σας σε ένδειξη διαμαρτυρίας και για λόγους προσωπικής ηθικής. Τότε εμείς σας ζητήσαμε το αυτονόητο, δηλαδή να μας επιστρέψετε τα χρήματά μας, που ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, κι εσείς, προκειμένου να αποφύγετε την καταβολή, προχωρήσατε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών, μνημονεύοντας ότι σας παρενοχλούμε και σας ζητάμε εκβιαστικά χρήματα. Αυτό αποτελεί τουλάχιστον ύβρη με την αρχαία έννοια του όρου, αχαριστία, παραβιάζει την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και πληροί την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Επίσης είχατε το απύθμενο θράσος στη σημερινή σας ανακοίνωση και στις δηλώσεις σας στα Μέσα Ενημέρωσης (της 18/12/2025) μέσω του πληρεξουσίου σας δικηγόρου να μας φωτογραφίσετε και να υπονοείτε ότι εμείς κρυβόμαστε πίσω από τις καταγγελίες που υπέβαλαν εναντίον σας για σεξουαλική παρενόχληση.

Επειδή ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε με τις εις βάρος σας καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Επειδή ο καταγγέλλων ήταν τραγουδιστής της επιλογής σας, χωρίς εμείς να έχουμε καμία απολύτως σχέση με αυτόν.

Επειδή η στάση που τηρήσατε απέναντί μας είναι εξόφθαλμα άδικη, απαράδεκτη και συκοφαντική για το πρόσωπό μας.

Επειδή η ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας πληροί την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της απάτης, της υπεξαίρεσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Επειδή επιδείξατε υπέρμετρη αχαριστία, αντι-επαγγελματισμό και αθετήσατε με τον χειρότερο τρόπο τις συμφωνίες μας.

Επειδή στα πλαίσια της συμφωνηθείσας συνεργασίας μας προβήκαμε σε υπέρμετρα έξοδα που αφορούσαν άμεσα το πρόσωπό σας και για τα οποία δεν τηρήσατε τις δεσμεύσεις σας.

Επειδή έχουμε σαφές και διαπιστωμένο έννομο δικαίωμα και συμφέρον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη, συκοφαντική και αντικείμενη στη συναλλακτική ηθική συμπεριφορά σας,

Σας καλούμε

– όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής, της υπόληψης και της επαγγελματικής μας φήμης, με τρόπο αντίστοιχο της έκτασης και της δημοσιότητας που έλαβαν οι σε βάρος μας αναφορές και δηλώσεις σας, ως ύστατη ένδειξη ελάχιστης, έστω και την τελευταία στιγμή, αξιοπρεπούς συμπεριφοράς και ευγνωμοσύνης για όσα σας προσφέραμε,

– όπως ανακαλέσετε ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ κάθε ψευδή, δυσφημιστική και συκοφαντική αναφορά ή καταγγελία σας σε βάρος μας, είτε ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής είτε δημοσίως, καθώς και κάθε υπαινιγμό ή έμμεση αναφορά που δύναται να συνδέσει το πρόσωπό μας με πράξεις ή καταγγελίες για τις οποίες ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε,

– όπως μας επιστρέψετε τα οφειλόμενα.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτόν στον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στη συνταχθησόμενη Έκθεση Επίδοσης.

Πηγή: ethnos.gr