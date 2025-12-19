Καιρός σήμερα: Λιακάδα με τοπικές νεφώσεις – Δεν ξεπερνά τους 19 βαθμούς η θερμοκρασία

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα (19/12/2025) σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με πιο πυκνές νεφώσεις να σημειώνονται το βράδυ κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή και δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, εκείνος θα είναι γενικά αίθριος, με χαμηλή θερμοκρασία και πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια της Θράκης το βράδυ, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και το βράδυ στα βόρεια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.