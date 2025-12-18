Ο 22χρονος που κατήγγειλε τον Μαζωνάκη είχε κάνει like σε ανάρτηση του τραγουδιστή πριν 20 μέρες

Για τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης.

Ο Παπαδόπουλος ισχυρίζεται στη μήνυση ότι ένιωσε συναισθήματα ταπείνωσης και εξευτελισμού από την υποτιθέμενη -βάση της καταγγελίας του- συμπεριφορά του τραγουδιστή στο πρόσωπό του.

Ο κ. Παπαιωαννίδης. βρέθηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το 'χουμε», του Κώστα Τσουρού όπου ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως ο πελάτης του μόλις 20 μέρες πριν έκανε Like σε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram, την ώρα που η πλευρά του τραγουδιστή έχει καταγγείλει από την πλευρά της εκβιασμό.

«Αναρωτιέμαι πώς ένας άνθρωπος που έχει βιώσει όλα όσα περιγράφονται στη μήνυση, και δεν τα αμφισβητώ, μπορεί μετά από όλα αυτά τα συναισθήματα να κάνει like σε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram» ρώτησε ο Κώστας Τσουρός τον δικηγόρο του καταγγέλοντα.

Ο κ. Παπαιωαννίδης αρχικά να μιλάει για καταγγέλοντες βιασμούς που συνεργάζονται με τους θύτες τους και καταγγέλουν χρόνια μετά την πράξη. Ο παρουσιαστής του απάντησε πως αυτό είναι άσχετο. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εικόνα για το τι συμβαίνει στο Instagram του εντολέα του και δεν μπορεί να γνωρίζει ή να ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη κίνηση.

«Έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ο ψυχισμός κάθε ανθρώπου. Την απάντηση για το γιατί έγινε ένα like μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να τη δώσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα like δεν θα υποβαθμίσει μία ολόκληρη υπόθεση» είπε ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου.

Πηγή: iefimerida.gr