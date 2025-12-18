Στη φυλακή ο «Έλληνας Εσκομπάρ» με τους σχεδόν 5 τόνους κοκαΐνης - «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο» υποστήριξε

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν τέσσερα άτομα για την τεράστια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας έχει αφεθεί ελεύθερος. Ανάμεσά τους ο «Έλληνας Εσκομπάρ» ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν ήταν δικό του και ότι το είχε μεταβιβάσει σε άλλο μέλος του πληρώματος που συνελήφθη από τις γαλλικές αρχές.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6/8/2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές» δήλωσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και εντοπίστηκε στον Ατλαντικό.

Ο 61χρονος που ήταν ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης εκτός από τον γενικό συντονισμό και τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου.

Κομβική για τη λειτουργία του κυκλώματος ήταν και η συμβολή ενός 38χρονου μέλους, το οποίο αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Πώς δρούσε το κύκλωμα του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη παρουσίασε χθες τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίππαλος», που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης και στη σύλληψη του αποκαλούμενου «Έλληνα Εσκομπάρ».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε την επιχείρηση «μία πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών και κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους». «Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε.

Στη συνέχεια, όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Θα συνεχιστεί ο πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».

Η επιχείρηση «Ίππαλος»

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, όλα ξεκίνησαν μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα. Η επιχείρηση πήρε την κωδική ονομασία «Ίππαλος» και οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας «διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης» τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά κοκαΐνης μέσω αλιευτικών σκαφών, που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές.

Στόχος του κυκλώματος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ενώ δεν έλειπαν οι περιπτώσεις που τα πετούσαν κοντά στις ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν ακόμα και από δύτες.

Από την πλευρά της, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με περαιτέρω διακίνηση για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης, 136 πακέτα τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα από αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά, με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής η ακριβής ζύγιση βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας διακριβώθηκε ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 παρόμοια διαδικασία μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την παράνομη πράξη τους, λόγω βλάβης του πλοίου. Μετά τον εντοπισμό της κοκαΐνης στο πλοίο, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επιχείρησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα, όπου συνέλαβαν ακόμη πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό. Ακολούθησαν σωματικές έρευνες και έρευνες σε κατοικίες».

Πηγή: ethnos.gr