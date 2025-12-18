Νέο «όχι» των αγροτών στο διάλογο - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αγρότες στην συνέλευση που είχαν στον Λευκώνα Σερρών, λέγοντας νέο «όχι» στην πρόταση διαλόγου της κυβέρνησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας και στόχος της ήταν ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δήλωσαν ότι δεν θα εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών τις γιορτές, αλλά θα προχωρήσουν σε διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων, θα ανοίγουν τα διόδια ώστε να παίρνουν οι πολίτες χωρίς να πληρώνουν.

Πηγή: cnn.gr