Τέμπη: Απολογήθηκε ο Τριαντόπουλος για το «μπάζωμα» - Στην τελική ευθεία η ανάκριση

Με τη σημερινή απολογία του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου η ποινική διερεύνηση για την υπόθεση της αλλοίωσης («μπάζωμα») του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη οδεύει στο τελικό της στάδιο.

Συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο. Εξηγήσεις έδωσαν επίσης τρεις υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η έρευνα εστιάζει στους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, και οι οποίοι –σύμφωνα με τη δικογραφία– φέρονται να οδήγησαν σε μεταβολή του χώρου και σε απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, αναγκαίων για την ποινική διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Σε δήλωσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αγοραστού, Άρης Τζανετής, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε συντονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα στο σημείο της τραγωδίας, αλλά περιορίστηκε σε υποστηρικτικό ρόλο, διαθέτοντας μηχανήματα όπου ζητήθηκε. Όπως ανέφερε, ο περιφερειάρχης ούτε έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει εντολές παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την επίστρωση του πεδίου με χαλίκια –το λεγόμενο «μπάζωμα»– η οποία, όπως σημείωσε, κρίθηκε αναγκαία για επιχειρησιακούς λόγους.

Πηγή: cnn.gr