Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες - Τι θα κάνει η κυβέρνηση

Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προειδοποιούν οι αγρότες και οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα στην πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών. «Μήνυμα» κλιμάκωσης εξέπεμψαν οι αγρότες στη Νίκαια Λάρισας, ενώ το ίδιο κλίμα επικρατούσε και στις συνελεύσεις που έγιναν σε άλλες περιοχές.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε χθες περαιτέρω, καθώς αγρότες με έκπληξη διαπίστωσαν παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω EΛΓΑ (από την κυβέρνηση σημείωναν πως ήταν τεχνικό πρόβλημα). Μετά και από το νέο αλαλούμ οι εκπρόσωποι των αγροτών υιοθετούν μία σκληρότερη γραμμή και σήμερα αναμένεται να υπάρξουν προτάσεις ακόμα και για το κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών για κάποιες ώρες. Ουσιαστικά φαίνεται πως οι αγρότες ετοιμάζονται να ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερη πίεση, με αποτέλεσμα να είναι ορατό το ενδεχόμενο να κάνουν γιορτές στα μπλόκα.

Την ίδια στιγμή κυβερνητικές πηγές έλεγαν χθες πως τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιηθούν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα. Στόχος είναι να υπάρξει λύση ενόψει γιορτών, με τις ίδιες πηγές να λένε πως οι αγρότες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση όλων των πολιτών, όχι μόνο μιας επαγγελματικής ομάδας, όσο σοβαρά και αν είναι τα αιτήματά της και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη, άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάμε σε μια φάση ασταμάτητης, τέλος πάντων, άνευ ορίων, αναμονής» σημείωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μάλιστα προσέθεσε «η υπομονή και η αναμονή και της κοινωνίας, όλα αυτά δεν είναι ατελείωτα, δεν είναι χωρίς όρια. Και ο νοών νοείτω»

Από την κυβέρνηση έχουν πει πως μπορούν να υπάρξουν και πρόσθετα μέτρα στήριξης, με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν: Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές». Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες. Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Πάντως αυτό που κατέστησε σαφές ο πρωθυπουργός, μιλώντας την Τρίτη στη Βουλή, είναι πως δεν πρόκειται να συζητηθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά προχωρά κανονικά ο σχεδιασμός. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα αυτό.

Τα δημοσκοπικά μηνύματα

Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες - σύμφωνα με την MRB - απαντάνε πως είναι («σίγουρα» ή «μάλλον») δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Μάλιστα το 71,2% χαρακτηρίζει («σίγουρα» ή «μάλλον») δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις. Την ίδια στιγμή μόλις το 16,7% αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μεταξύ σύμφωνα με την Pulse το 28% δηλώνει ότι «συμφωνεί σε όλα» με τα αιτήματα των αγροτών και τους λόγους διαμαρτυρίας και το 27% λέει πως «συμφωνεί στα περισσότερα». Παράλληλα το 24% απαντά πως «σε κάποια συμφωνεί και σε κάποια δεν συμφωνεί» και το 8% λέει πως «δεν συμφωνεί στα περισσότερα». Τέλος ένα ποσοστό 4% απαντά πως «δεν συμφωνεί σε όλα», ενώ ένα 9% λέει ότι «δεν τα γνωρίζει/δεν έχει άποψη».

Πάντως στο ερώτημα «συμφωνείτε η διαφωνείτε με το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων από τα αγροτικά μπλόκα ως τρόπο διαμαρτυρίας» οι απαντήσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες. Ειδικότερα το 48% λέει πως «σίγουρα συμφωνεί» ή «μάλλον συμφωνεί», ωστόσο το 45% λέει πως «σίγουρα διαφωνεί» ή «μάλλον διαφωνεί». Βέβαια παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς το 80% όσων λένε πως θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία διαφωνούν. Στον αντίποδα δηλώνουν πως συμφωνεί το 80% όσων λένε πως θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, το 76 % όσων απαντάνε πως θα ψηφίσουν ΚΚΕ, το 69 % όσων λένε πως θα ψηφίσουν Ελληνική Λύση και το 68 % όσων απαντάνε πως θα ψηφίσουν Πλεύση Ελευθερίας.

Πηγή: Ethnos.gr