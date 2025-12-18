Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ» - Το ρεσάλτο στο αλιευτικό με τους 4 τόνους κοκαΐνης

Κινηματογραφικές μεταφορές ναρκωτικών με σκάφη, εκατομμύρια ευρώ, ακριβές αγορές, αλλά και πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Είναι η ζωή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μεταφοράς και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, τα νήματα της οποίας φέρεται να κινούσε ο 61χρονος επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», «Χοντρός» ή «Αλέκος».

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αξιοποιούσαν επί μήνες κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που είχαν στη διάθεσή τους σχετικά με τη δράση και τις επαφές του «βαρόνου» της κοκαΐνης.

Σε συνεργασία με τα στελέχη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών αλλά και του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, κατάφεραν να «φρενάρουν» τη μεταφορά ποσότητας κοκαΐνης που ξεπερνά τους 4 τόνους, με το αλιευτικό «Ουρανία Α», προκαλώντας ζημία στα μέλη της οργάνωσης άνω των 100.000.000 ευρώ, ενώ συνολικά οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 10.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας μέσω αλιευτικών σκαφών μετέφεραν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Τα εν λόγω αλιευτικά ανήκαν φαινομενικά σε νόμιμες εταιρείες που είχαν ως αντικείμενο τη θαλάσσια αλιεία.

Ωστόσο, αφανής ιδιοκτήτης ήταν ο επονομαζόμενος «Χοντρός», ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονταν ως διαχειριστές τρεις από τους τέσσερις που συνελήφθησαν στη χώρα μας, ηλικίας 38, 74 και 42 ετών, είτε ακόμα και συγγενικά του πρόσωπα.

Η αιφνιδιαστική επιχείρηση για τη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Ο φερόμενος αρχηγός συνελήφθη στους Νέους Πόρους Πιερίας, σε μία άκρως αιφνιδιαστική επιχείρηση των μάχιμων αστυνομικών της Δίωξης, και στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες με 10 φυσίγγια των 9mm.

Ο ίδιος φαίνεται να είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα ακριβά ρολόγια, αφού οι αστυνομικοί βρήκαν ένα χρυσό ρολόι PATEK PHILIPPE GENEVE, δύο χρυσά ρολόγια Rolex, καθώς και μία χρυσή καδένα λαιμού.

Στο σπίτι του εντοπίστηκαν, επίσης, δύο γεμιστήρες πιστολιών και δέκα φυσίγγια των 9mm.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό είναι ακόμα ένα εύρημα. Πρόκειται για ένα δορυφορικό τηλέφωνο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε για να επικοινωνεί με τα μέλη του πληρώματος του αλιευτικού «Ουρανία Α», κανονίζοντας τις λεπτομέρειες για την εν πλω παραλαβή της κοκαΐνης αλλά και την περαιτέρω διακίνησή της.

Παράλληλα, βρέθηκαν και 8 κινητά που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο ίδιος.

Το ρεσάλτο των γαλλικών αρχών

Το ρεσάλτο των κομάντος του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας στο αλιευτικό «ΟΥΡΑΝΙΑ Α» έγινε περίπου 600 ναυτικά μίλια από τη Μαρτινίκα.

Πάνω σε αυτό εντοπίστηκαν 136 πακέτα, εκ των οποίων το καθένα περιείχε 25 με 35 κιλά κοκαΐνης, με το συνολικό βάρος να ξεπερνά τους 4 τόνους.

Η προμήθεια αυτής της μεγάλης ποσότητας της «λευκής κυρίας» έγινε εν πλω σε χρόνο που δεν έχει προσδιοριστεί, όπως δεν έχει ταυτοποιηθεί και το σκάφος ή τα σκάφη που τη μετέφεραν.

Τελικός προορισμός εκτιμάται ότι ήταν τόσο κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η χώρα μας.

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των 5 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους ο 61χρονος καπετάνιος, ένας 79χρονος που το 2004 είχε κατηγορηθεί για τους 5,5 τόνους κοκαΐνης στο πλοίο Africa, αλλά και ένας υπήκοος Βουλγαρίας.

Ο ρόλος του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Σύμφωνα με τον ρόλο που του αποδίδεται, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» στρατολογούσε τα πληρώματα των αλιευτικών, τα οποία και έβρισκε, ενώ αναλάμβανε να έχουν τόσο τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό όσο και να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες αλιείας σε διεθνή ύδατα, απόπλου κ.λπ.

Ιδιαιτέρως κρίσιμος ήταν ο συντονισμός των πληρωμάτων των σκαφών προκειμένου να επιτευχθεί η προμήθεια εν πλω και η τελική μεταφορά στους παραλήπτες.

Στενός συνεργάτης ήταν ένας 73χρονος, ο οποίος μένει στην Ολλανδία. Το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία, όμως δεν είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Φέρεται να ήταν εκείνος που έκανε τις συναντήσεις με τους προμηθευτές των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. Ο ρόλος του ήταν διττός, αφού βοηθούσε και στον εντοπισμό εκείνων που θα παραλάμβαναν τα ναρκωτικά.

Ο 73χρονος το 1995 κατηγορήθηκε από τις Αρχές της Δανίας σε υπόθεση κατάσχεσης 810 γραμμαρίων αμφεταμίνης και το 1999 κατηγορήθηκε από Αρχές της Γερμανίας σε υπόθεση με κατάσχεση 15 κιλών ηρωίνης, τα οποία παρέλαβε από την Ολλανδία και θα μετέφερε στην Ελλάδα.

Το 2001 συνελήφθη ως ηγετικό μέλος εγκληματικής ομάδας που οργάνωσε τη μεταφορά κοκαΐνης περίπου 201 κιλών από την Κολομβία στην Ελλάδα.

Ένας από τους «αχυρανθρώπους» που είχε ο «βαρόνος» των ναρκωτικών και φερόμενος αρχηγός ήταν ο 38χρονος συλληφθείς. Ο ίδιος φέρεται να ίδρυε εταιρείες στο όνομά του, έτσι ώστε να μην μπορούσε να αποκαλυφθεί η δράση του «Χοντρού».

Παρόμοιος ο ρόλος και των άλλων δύο συλληφθέντων, ηλικίας 42 και 74 ετών, οι οποίοι μάλιστα φέρονται να συμμετείχαν και ως πλήρωμα στα αλιευτικά που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Το ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων

Ο «Αλέκος» ή «Χοντρός» άρχισε να απασχολεί τις αρχές από τη δεκαετία του 1980.

Το 1983 είχε κατηγορηθεί από τις αρχές της Ιταλίας για λαθρεμπόριο τσιγάρων και το 2002 κατηγορήθηκε από τις ελληνικές αρχές για παιχνίδια.

Το έτος 2004 κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία περί ναρκωτικών.

Ο ίδιος, και πάλι τότε ως αρχηγικό μέλος, κανόνισε τη μεταφορά μεγάλων φορτίων κοκαΐνης με σκάφη από τη Ν. Αμερική στην Ευρώπη και κυρίως στην Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, σε στενή διασύνδεση με αντίστοιχες οργανώσεις μεγαλοδιακινητών ναρκωτικών. Στην εν λόγω υπόθεση, την 13/07/2004, κατασχέθηκε το αλιευτικό πλοίο «AFRICA I», εντός του οποίου οι Αρχές της Ισπανίας κατέσχεσαν 5,5 τόνους κοκαΐνη.

Η μεταφορά ναρκωτικών που δεν ολοκληρώθηκε

Κατά την πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών προέκυψε ότι πριν από περίπου 14 μήνες, τον Οκτώβριο του 2024, άλλο αλιευτικό είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πλαταμώνα με σκοπό τη μεταφορά ναρκωτικών, όμως η επιχείρηση δεν ολοκληρώθηκε λόγω βλάβης του σκάφους.

Το εν λόγω αλιευτικό ανήκε στην πραγματικότητα στον «Έλληνα Εσκομπάρ», όμως «μπροστινός» ήταν ο 42χρονος συλληφθείς, ο οποίος ήταν και μέλος του τότε πληρώματος μαζί με τον 5ο συλληφθέντα, 80 ετών, και τον 61 ετών καπετάνιο του «Ουρανία Α» που συνελήφθη κατά το ρεσάλτο κομάντος των γαλλικών αρχών.

Προορισμός φαινόταν η Γκάμπια Αφρικής, ωστόσο κατά τη διάρκεια του πλου παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα στο σκάφος κι έτσι κατέπλευσε στη Μάλτα.

Το «ξέπλυμα»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα χρήματα που αποκόμιζαν από τα διακίνηση των ναρκωτικών φρόντιζαν να τα νομιμοποιούν μέσα από την ίδρυση εταιρειών που επικεντρώνονταν στη θαλάσσια αλιεία και την αγορά αλιευτικών σκαφών.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν -όπως συνηθίζεται- «αχυρανθρώπους», έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, στην προσπάθειά τους να δυσχεράνουν το έργο των αρχών.

Η μέθοδος των καρτέλ

O τρόπος δράσης της οργάνωσης, το λεγόμενο modus operandi, δεν είναι τυχαίος. Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιούν τα διεθνή καρτέλ ναρκωτικών.

Βάσει αυτής, επιλέγεται το επονομαζόμενο «mothership». Μεγάλο σκάφος, δηλαδή, που μεταφέρει πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, προερχόμενες κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στη συνέχεια, τα ναρκωτικά μεταφορτώνονται σε μικρότερα σκάφη, κυρίως αλιευτικά, τα οποία με την πρόφαση της αλιείας πλέουν σε διεθνή ύδατα.

Η παράδοση των ναρκωτικών

Η παράδοση των ναρκωτικών, που ακολουθεί, γίνεται με διάφορους τρόπους. Είτε απευθείας στις ακτές, είτε επιλέγουν να τα μεταφορτώνουν σε μικρότερα ιστιοπλοϊκά, είτε ακόμα και να πετάξουν τα ναρκωτικά στη θάλασσα ενώ όμως βρίσκονται κοντά στις ακτές, με στόχο να τα περισυλλέξουν άλλα μικρότερα ή ακόμα και δύτες.

Πηγή: iefimerida.gr