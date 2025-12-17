Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Βρέθηκε σακίδιο με απειλητικό σημείωμα για έκρηξη, μία προσαγωγή

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το βράδυ της Τετάρτης, καθώς βρέθηκε σακίδιο με απειλητικό σημείωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σακίδιο βρέθηκε στον αριθμό 2025, δίπλα σε κολλέγιο και το σημείωμα έγραφε μεταξύ άλλων: «Καλησπέρα, στην αίθουσα υπάρχει μία βόμβα η οποία θα ανατιναχθεί στις 20:55!».

Στο σημείο έφθασαν αμέσως οι Αρχές, οι οποίες εξ αρχής αξιολόγησαν το περιστατικό ως χαμηλής επικινδυνότητας.

Για λίγη ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία, ενώ παράλληλα επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγή ενός Βούλγαρου τον οποίο αναγνώρισε αστυνομικός σεκιούριτι ως τον άνθρωπο που άφησε το προειδοποιητικό σημείωμα.

Πηγή: iefimerida.gr