Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Βρέθηκε σακίδιο με απειλητικό σημείωμα για έκρηξη, μία προσαγωγή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σακίδιο βρέθηκε στον αριθμό 2025, δίπλα σε κολλέγιο και το σημείωμα έγραφε μεταξύ άλλων: «Καλησπέρα, στην αίθουσα υπάρχει μία βόμβα η οποία θα ανατιναχθεί στις 20:55!».
Στο σημείο έφθασαν αμέσως οι Αρχές, οι οποίες εξ αρχής αξιολόγησαν το περιστατικό ως χαμηλής επικινδυνότητας.
Για λίγη ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία, ενώ παράλληλα επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.
Οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγή ενός Βούλγαρου τον οποίο αναγνώρισε αστυνομικός σεκιούριτι ως τον άνθρωπο που άφησε το προειδοποιητικό σημείωμα.
Πηγή: iefimerida.gr