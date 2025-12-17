Οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για τον «Έλληνα Εσκομπάρ» - Πώς ήταν στημένο όλο το κόλπο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η παρουσίαση για την εξάρθρωση του κυκλώματος που μετέφερε τόνους κοκαΐνης και κατηγορείται ο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Το «παρών» δίνουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και αξιωματούχοι της Frontex.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνεχάρη όλους όσοι συνέδραμαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος. «Η δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ανυποχώρητα, απέναντι στο έγκλημα. Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε και άλλες εγκληματικές ομάδες για να οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και άλλους κατηγορούμενους εγκληματίες και να αποδώσουμε στην κοινωνία το κοινωνικό και το οικονομικό όφελος που της αξίζει», είπε.

Σημεία από τις δηλώσεις της Κωνσταντίας Δημογλίδου

-61χρονος ημεδαπός, ως αρχηγικό μέλος, πέραν του γενικού συντονισμού και των κατευθύνσεων προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με τους εμπόρους ναρκωτικών, συντόνιζε παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες. Τέλος, είχε τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

-73χρονος, μη συλληφθείς, ήταν άμεσος συνεργάτης του αρχηγικού μέλους και λειτουργούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας την εξεύρεση παραληπτών.

-38χρονο μέλος αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

-42χρονος και έτερος ημεδαπός 61 ετών λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι του αρχηγικού μέλους ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους, για την κατοχή και εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων σκάφη.

-71χρονος, 72χρονος, 80χρονος, 68χρονος και 46χρονος αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι πληρωμάτων πηδαλιούχων. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά και την παράδοσή τους.

-74χρονο μέλος ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων καθώς με εντολή του αρχηγικού μέλους είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών

Όπως περιέγραψε η κυρία Δημογλίδου, στις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διεθνική επιχείρηση όπου 5 μέλη της οργάνωσης, τέσσερις ημεδαποί και 46χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκαν από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας να πλέουν με ελληνικό σκάφος σε υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας. Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν 136 πακέτα με κοκαΐνη, συνολικής ποσότητας από 3,3 έως 4,460 κιλά.

Την ποσότητα την είχαν παραλάβει εν πλω σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Μαρτινίκα. Την ίδια ώρα, στη χώρα μας έγιναν πέντε συλλήψεις ανάμεσά τους και το αρχηγικό.

Το συνολικό προσδοκώμενο όφελος της παράνομης οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Πηγή: iefimerida.gr