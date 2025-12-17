Σοκαριστικό συμβάν στο Αγρίνιο: Έδωσε σε 9χρονο συμμαθητή του ψυχοφάρμακο ως... challenge

Η μάστιγα της πρόσβασης των ανήλικων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραλίγο να αποβεί μοιραία για έναν 9χρονο στο Αγρίνιο, θύμα ενός διαδικτυακού challenge.

Ένα 9χρονο παιδί, ήτοι μαθητής της Δ' τάξης του δημοτικού, χορήγησε σε έναν συμμαθητή του ένα ψυχοφάρμακο, το οποίο προφανώς και πήρε από το σπίτι του, ύστερα από ένα διαδικτυακό challenge, το οποίο προφανώς παρακολούθησε γιατί απέκτησε πρόσβαση σε διαδικτυακή εφαρμογή.

Ο 9χρονος μαθητής, έδωσε στον συμμαθητή του ένα αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο και κατάποσε, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Το παιδί ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για τα περαιτέρω.

Η μητέρα του 9χρονου, που χορήγησε το φάρμακο στον συμμαθητή του, συνελήφθη και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σωματική βλάβη. Της υποθέσεως έχει επιληφθεί ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.

Πηγή: iefimerida.gr