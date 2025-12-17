Φρίκη στην Ηλιούπολη: Κατά συρροή κακοποιητής ζώων αποκεφάλισε γατάκι και το πέταξε μέσα σε νηπιαγωγείο

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Ηλιούπολη, όπου ένα νεκρό γατάκι εντοπίστηκε από μικρά παιδιά σε νηπιαγωγείο, σε φριχτή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilioupolinews.gr το αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισαν μικρά παιδιά του 16ου νηπιαγωγείου στην Ηλιούπολη στο προαύλιο του σχολικού τους χώρου.

Καταγγελίες γονέων κάνουν λόγο για το σοκ το οποίο υπέστησαν τα παιδάκια όταν αντίκρισαν το γατάκι, χωρίς κεφάλι, με κομμένη ουρά και κομμένο το ένα από τα 4 πόδια του. Τα σημάδια αυτά πάνω στη σορό του ζωντανού μαρτυρούν τον άγριο βασανισμό του από τον κατά συρροή κακοποιητή που δρα τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου, επίσης σε σοκ, δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν τα παιδάκια από το θέαμα, και έστειλαν ενημέρωση προς τους γονείς, δίνοντας τους οδηγίες για να αποτρέψουν την εμφάνιση ψυχικού τραύματος, επιδεικνύοντας τον δέοντα επαγγελματισμό και υπέρμετρη αγάπη προς τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί άλλα 7 παρόμοια περιστατικά με αποκεφαλισμένα ζωάκια στην πόλη μας, με το συγκεκριμένο να είναι το όγδοο συμβάν.

Για το περιστατικό έχουν λάβει γνώση τόσο ο Δήμος όσο και η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.