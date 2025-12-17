Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες: Με τι καιρό προβλέπει ο Μαρουσάκης ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Σταδιακά πιο χειμωνιάτικος γίνεται ο καιρός, με το σκηνικό να αλλάζει τις επόμενες ημέρες και τον δρόμο να ανοίγει για διαδοχικές κακοκαιρίες.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα Χριστούγεννα αναμένεται να κυλήσουν με πολλές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, τα οργανωμένα συστήματα κακοκαιρίας θα κινηθούν προς την Ελλάδα από τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη, φέρνοντας αρχικά βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Μάλιστα, όσο πλησιάζουμε προς την αλλαγή του χρόνου, δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με έμφαση στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα. Περιοχές όπως το Ιόνιο, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο, η Αττικοβοιωτία και η Εύβοια φαίνεται να δέχονται τα πιο έντονα φαινόμενα, τα οποία τοπικά μπορεί να είναι ισχυρά.

Την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων αναμένεται κακοκαιρία φθινοπωρινού τύπου, με πολλές βροχές στα πεδινά και χιόνια κυρίως στα ορεινά.

Σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και, αν δεν αλλάξουν τα προγνωστικά στοιχεία, η Πρωτοχρονιά θα βρει τη χώρα με ακόμα πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.

Πηγή: thetoc.gr