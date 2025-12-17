Τα μέτρα - έκπληξη στο στεγαστικό, το μήνυμα στους αγρότες και οι αιχμηρές αναφορές: Τι είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή

Με νέα μέτρα στο στεγαστικό αλλά και με μηνύματα στους αγρότες ήταν η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.

Tο μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας ήταν αφιερωμένο στην οικονομία, με το Μαξίμου να επενδύει σε ένα θετικό αφήγημα και να παρουσιάζει τα μέτρα που θα υλοποιούνται μήνα- μήνα. Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε σήμα πως μια σειρά μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς θα τρέξουν, ενώ υπήρξαν και πολιτικά «καρφιά».

Οι νέες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού αφορούσαν κυρίως το στεγαστικό - με κεντρικό στόχο να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια - ενώ υπήρξαν και μέτρα - έκπληξη. Για παράδειγμα σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημα, αρκεί να μισθώσουν σπίτι στην περιφέρεια όπου υπηρετούν. Παράλληλα κατατίθεται άμεσα διάταξη για να δοθεί λύση στην «ομηρία» 50.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.

Την ίδια στιγμή από την κυβέρνηση επιδιώκουν με μία σειρά κινήσεων να βρεθεί λύση στο αγροτικό πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός (σημείωση : είχε προηγηθεί η παρουσίαση συγκεκριμένων κινήσεων από τον Κ.Χατζηδάκη) επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει έτοιμο ένα πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζει δικαιολογημένα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα. Προσέθεσε χαρακτηριστικά «σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ έναν ψηφιακό τρόπο για να μπορεί να επιστρέφει ουσιαστικά ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης την ώρα που μπαίνει το πετρέλαιο…».

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για μία διακομματική επιτροπή, ώστε να εξεταστούν τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και να υπάρξει συμφωνία στις απαραίτητες αλλαγές που θα δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις. Πάντως αυτό που κατέστησε σαφές είναι πως δεν πρόκειται να συζητηθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά προχωρά κανονικά ο σχεδιασμός και μάλιστα αύριο η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα αυτό.

Από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά στοιχείων από το πεδίο της οικονομίας (ρυθμοί ανάπτυξης, υποχώρηση ποσοστών ανεργίας κ.α.), εστίασε στα μέτρα που θα μπουν σε εφαρμογή και υπογράμμισε πως οι κινήσεις που γίνονται είναι κοστολογημένες. «Το «σήμερα» μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το «αύριο» της επόμενης» είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως δεν πρέπει η χώρα να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες προ δεκαετίας.

Το Μαξίμου επενδύει σε ένα θετικό αφήγημα στο πεδίο της οικονομίας και τονίζει την σημασία της σταθερότητας σε μία εποχή πολλαπλών προκλήσεων. «Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε» σημείωσε χθες ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας «ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους». Ειδική αναφορά έκανε στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, λέγοντας πως το «Μένουμε Ευρώπη» έχει αντιστραφεί με την Ευρώπη να λέει πλέον «Γινόμαστε Ελλάδα»

Τα πολιτικά μηνύματα

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός περιέγραψε το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα σε σχέση με την ασταθή διεθνή συγκυρία, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αδιέξοδη στάση και είπε πως η Ν. Δ. είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την σιγουριά και τη συνέχεια. Παράλληλα εστίασε στη σημασία της σταθερότητας, κάνοντας λόγο για ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί.

Μάλιστα συζητήθηκε ιδιαιτέρως ένα αιχμηρό κομμάτι της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικότερα φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, έκανε αναφορά στο «φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες». Παράλληλα έκανε λόγο για «αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητά της». Ήταν μία τοποθέτηση που έγινε σε ένα ιδιαίτερο timing, καθώς το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μία ομιλία του Κώστα Καραμανλή που συζητήθηκε εντόνως αλλά και δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Από το βήμα της Βουλής ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου» και τόνισε πως ο προϋπολογισμός είναι ένα «σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής - κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού». Κυβερνητικές πηγές έλεγαν χθες το βράδυ πως ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε στη Βουλή με ξεκάθαρο σχέδιο «συνδέοντας τον προϋπολογισμό του 2026 με το ορόσημο του 2027 και τον ορίζοντα του 2030».

Πηγή: Ethnos.gr