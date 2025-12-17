Σεισμός 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Ανάφης

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12), στις 03:44

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12), στις 03:44, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά σε Σαντορίνη και Ανάφη.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,8 χλμ. και το επίκεντρο στα 16 χλμ. νοτιοδυτικά της Ανάφης.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

H αναθεωρημένη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα 16 χλμ., και επίκεντρο τα 28 χλμ. νοτιοανατολικά από τα Φηρά.

Πηγή: newsbomb.gr