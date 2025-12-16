Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ την Τετάρτη - Οι ώρες και οι γραμμές που δεν επηρεάζονται

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ πραγματοποιούν στάση εργασίας για τη διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ την Τετάρτη (17/12).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τη διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, ενόψει των αρχαιρεσιών.

Η στάση εργασίας θα ισχύει από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Αναλυτικά οι γραμμές που θα κυκλοφορούν κανονικά

Πηγή: ethnos.gr