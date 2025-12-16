Κυψέλη: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα στη 16χρονη που μαχαίρωσε τη συμμαθήτριά της

Η ανήλικη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για κακουργηματική οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και για πλημμεληματική οπλοχρησία.

Δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα βαραίνουν τη 16χρονη που μαχαίρωσε τη 14χρονη συμμαθήτρια της σε σχολείο στην Κυψέλη.

Σε βάρος της μαθήτριας ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για κακουργηματική οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και για πλημμεληματική οπλοχρησία.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί.

Προκαταρκτική εξέταση με απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τη διαλεύκανση του μαχαιρώματος μαθήτριας από συμμαθήτριά της στο 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη.

Η απόφαση πάρθηκε «προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δε δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών», σημειώνεται επιπλέον.

Το υπουργείο Παιδείας προσθέτει ότι μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, «έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων».

Όπως αναφέρεται, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Σε κατάληψη του 60όυ Γυμνάσιου στην Κυψέλη προχώρησαν οι συμμαθητές της 14χρονης που μαχαιρώθηκε από 16χρονη τη Δευτέρα, ζητώντας την απομάκρυνση της δεύτερης.

Βασικό αίτημα των μαθητών και μαθητριών είναι η απομάκρυνση της 16χρονης από το σχολείο. Μαθήτριες δήλωσαν: «Ζητάμε να φύγει η κοπέλα που έβγαλε το μαχαίρι. Αν η κοπέλα παραμείνει δε θα έρχονται άλλοι μαθητές… Φοβόμαστε όλοι».

Παράλληλα, οι μαθητές ζητούν την ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στο σχολείο: «Ζητάμε και περισσότερες ημέρες να είναι η ψυχολόγος στο σχολείο. Οι μαθητές ήταν σε κρίση πανικού, μια κοπέλα έκλαιγε όλο το απόγευμα.»

Οι μαθητές διαμαρτύρονται επίσης για τον τρόπο με τον οποίο η 16χρονη άλλαξε σχολικό περιβάλλον στη μέση της χρονιάς, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση, πρόβλεψη ή σχεδιασμός, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως η έφηβη είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά και παλαιότερα.

Η 16χρονη φαίνεται να έχει βεβαρημένο παρελθόν καθώς μόνο το 2025 είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές, ενώ τη μία είχε μαχαιρώσει πάλι συμμαθήτριά της. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Σε τρία περιστατικά βίας έχει εμπλακεί, σύμφωνα με το OPEN, η 16χρονη μέσα στο 2025.

Το πρώτο περιστατικό ήταν στις 26 Ιουλίου στην περιοχή του Γκύζη όταν είχε και πάλι τραυματίσει πρώην συμμαθήτριά της με μαχαίρι. Το δεύτερο ήταν σε συμπλοκή ανηλίκων στον Άγιον Παντελεήμονα τον Σεπτέμβριο ενώ το τρίτο ήταν στην ίδια περιοχή όπου είχε συλληφθεί καθώς έφερε πάνω της ένα μαχαίρι 18 εκατοστών.

Πηγή: ethnos.gr