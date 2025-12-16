Καρυστιανού: «Προσπαθούμε να οργανωθούμε, πιθανότατα θα γίνει κόμμα» - Όχι σε συνεργασία με Τσίπρα (vid)

Νέες δηλώσεις στις οποίες άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας κινήματος, στο οποίο θα παλέψει από την πρώτη γραμμή, παραχώρησε τη Δευτέρα στο Kontra η Μαρία Καρυστιανού.

«Ο πολίτης πρέπει να μιλήσει για τα δικαιώματά του και από την άποψη ότι οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα. Αυτό θα αλλάξει με αλλαγή του πολιτικού συστήματος, το υπάρχον είναι τόσο σαθρό που θέλει γκρέμισμα και να χτιστεί ξανά από την αρχή. Θεωρώ ότι με την κινητοποίηση των πολιτών ότι θα προκύψει κάτι μέσα από την κοινωνία που θα λειτουργεί υπέρ της» είπε αφού νωρίτερα είχε εκφράσεις τις προθέσεις της και στον ΣΚΑΪ.

«Το πόσο μπροστά δεν ξέρω πως το εννοούμε, είμαι στην πρώτη γραμμή με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα» τόνισε απαντώντας αν θα είναι επικεφαλής ενώ ερωτηθείσα αν αυτό το κίνημα μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα, απάντησε λέγοντας ότι «πιθανότατα ναι αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Μια εναλλακτική που θα είναι τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες».

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα συμπληρώνοντας πως «δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλαιό σύστημα δεν μας αφορά. Μιλάω για πολίτες που δεν έχουν εμπλακεί με τα πολιτικά κόμματα, που έχουν τη διάθεση το όραμα και την ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο και βεβαίως θα είμαι εκεί».